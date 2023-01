Hvordan var julehandelsesongen 2022 i Norge og hvordan den skiller seg fra tidligere sesonger

Hvordan var julesesongen 2022 for nordmenn

Lenge trodde man at fjorårets jul ville gå til historien som et år vi brukte langt mindre penger på julegaver. I ettertid ser vi at spådommene slo feil. Ifølge en studie fra Statista, brukte nordmenn 97 milliarder kroner i år, mot 91 milliarder kroner i 2019.

Dette var noe overraskende, da en befolkningsundersøkelse utført av Opinion, viste at 42 % hevdet de ville bruke mindre penger på julehandelen. Det ser altså ikke ut til at usikre tider og høy inflasjon påvirket oss i særlig grad likevel, da gavene og maten skulle handles inn til jul.





Kuponger følger alltid nordmenn i julesesongen, men færre i 2022

Nordmenn er kjent for sin kjærlighet til kuponger. Som regel, før kjøp (hverdagsvarer eller noe spesielt), ser nordmenn først etter en kampanjekode. God vane! Og julehandelen er intet unntak.

I følge Promocodius-statistikken var de mest populære kupongene i 2018. Siden 2019 har eksperter registrert en nedgang i trenden med å bruke kuponger i julesesongen. Et interessant fenomen har blitt observert i år: til tross for økende salg generelt, har etterspørselen etter kuponger i Norge falt. Nordmenn brukte minst antall kuponger i år enn tidligere år (40 % mindre sammenlignet med 2019 og 15 % mindre sammenlignet med 2021).

«Jeg må innrømme at antall brukere som besøkte nettsiden vår for jule-rabattkoder var lavere i fjor enn året før, men likevel høyere enn vi forutså.» - Alisa Sklyarova, Manager hos Promocodius.

Samtidig viser etterspørselen etter kuponger en positiv trend i europeiske land, for eksempel i Spania økte bruken av kuponger i julesesongen 2022 med 25 % sammenlignet med 2021.





Hva kjøper nordmenn?

Tenkte du med en gang at vi snakker om koselige julegensere, dekorartikler og gaver? Ikke egentlig! Mat- og drikkevarer utgjør hele 42,7 % av julehandelen (basert på salg i 2022). De nest mest populære produktkategoriene som forbrukere søker etter på Internett med rabatt før juleferien er klær, tilbehør og fottøy, hjemmevarer og kosmetikk.

PromoCodius er en online plattform som tilbyr aktuelle kuponger, kampanjer og rabatter hos tusenvis av velkjente og ledende forhandlere. Grunnlagt i 2016. Opererer i Norge, Ukraina, Tsjekkia, Polen, Slovakia, Romania, Sverige, Danmark, Finland, Spania, Mexico, USA og Tyrkia.