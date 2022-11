Slik velger du beste kredittkort for deg

Det finnes over 250 forskjellige kredittkort på markedet i Norge. Dette gjør det ikke lett for forbrukere å få oversikt over hvilke som har de beste rabattene og bonusordningene som du kan spare penger på.

Derfor finnes det i dag nettsider i Norge som sammenligner kredittkort slik at det blir enklere å få oversikt over fordeler og ulemper på de mest populære kortene i Norge.

Men likevel er det sikkert mange som lurer på hva de skal se etter når de skal bestemmer seg for et nytt kredittkort. Her har vi samlet noen enkle tips til deg slik at du kan enkelt finne et nytt kort som passer best for deg og ditt forbruk.





Skaff deg kort som passer til ditt handlemønster

Tenk over forbruket når du velger et kredittkort. Har du store utgifter på drivstoff og dagligvarer, finnes det flere kort som kan hjelpe deg med å spare penger i hverdagen. Faktisk kan du kombinere rabattkort du allerede har med kredittkort, som for eksempel ditt Coop- eller trumf kort.

Reiser du mye med jobb eller på fritiden, kan det være en fordel med et kort som gir deg bonuspoeng på alle reisene du bestiller. I tillegg gir også enkelte kort som Bank Norwegian får du poeng på alt du handler med kortet, og dermed spare opp mer penger til reise.

Men er det slik at kort med ingen gebyrer sparer deg for mest penger? - Ikke nødvendigvis. Enkelte kort kan ha høye årsgebyrer, men har likevel så mange fordeler inkludert at dette kan veie opp for hva det koster å ha kortet og i tillegg spare deg for penger. Dette kommer helt an på forbruksmønsteret og hvor flink du er til å betale regningene dine i tide.





Hva er forskjellen på bonus, cashback og rabatt?

Et kjært barn har mange navn hos de forskjellige kredittkortutstederne, men i prinsippet går det ut på det samme - å spare penger. Derimot kan det være forskjell på hvordan pengene utbetales ut i fra om kortet tilbyr cashback, poeng eller rabatter. Her er forskjellen:

Cashback - Dette betyr at du får en viss prosentandel tilbake når du handler hos bestemte samarbeidspartnere med kortutstederen. Du betaler den fulle summen der og da, mens kjøpsfordelen blir trukket av å neste regning. Enkelte banker kan også tilby en egen cashback konto hvor du kan ta ut pengene og bruke dem på hva du vil.

- Dette betyr at du får en viss prosentandel tilbake når du handler hos bestemte samarbeidspartnere med kortutstederen. Du betaler den fulle summen der og da, mens kjøpsfordelen blir trukket av å neste regning. Enkelte banker kan også tilby en egen cashback konto hvor du kan ta ut pengene og bruke dem på hva du vil. Bonuspoeng - Istedenfor å få tilbake rene penger når du bruker kredittkortet, opptjener du bonuspoeng på en egen konto som du kan veksle inn i forskjellige varer og tjenester senere. Verdien på disse poengene varierer fra kort til kort, så det er viktig å få en oversikt over dette og om det vil lønne seg for deg å bruke det. Poengene kan ikke brukes på noe annet enn hva kortutstederen selger.

- Istedenfor å få tilbake rene penger når du bruker kredittkortet, opptjener du bonuspoeng på en egen konto som du kan veksle inn i forskjellige varer og tjenester senere. Verdien på disse poengene varierer fra kort til kort, så det er viktig å få en oversikt over dette og om det vil lønne seg for deg å bruke det. Poengene kan ikke brukes på noe annet enn hva kortutstederen selger. Rabattordninger - Kredittkortselskapet har en direkte avtale med tjenesteleverandører eller butikker som gir deg et direkte avslag på prisen når du handler hos dem. Rabattordninger er opprettet i samarbeid med kortutstederen og enkeltstående forhandlere/tjenestetilbydere, og kan enten være fast eller gjelde for en begrenset periode.

Ofte er det slik at kort uten årsgebyrer har en viss begrensing på hvor mye penger du kan få tilbake i løpet av en måned/år, mens kort med årsgebyrer har som regel ikke noe tak på hvor mye poeng eller rabatt du kan få.





Slett kort du ikke bruker

Før du begynner å søke om nye kredittkort, er det lurt å gå gjennom kort du allerede har som ikke er i bruk. Forbruket våres endrer seg over tid, så tenk over hvilke utgiftsposter du har i løpet av måneden og hvilket kort som vil gi deg mest valuta for pengene. Ellers ender du bare opp med en bunke med kort i lommeboka med dyre årsgebyrer som du aldri får noe igjen for.

I tillegg kan ubrukte kredittkort også ha en negativ innvirkning på økonomien din. I dag er det slik at selv om du ikke bruker kredittkortet ditt, vil kreditten som står tilgjengelig på kortet blir medregnet i din gjeld. Dette vil si at ubenyttede kredittkort kan sette en stopper for å søke om andre kredittkort, eller gir deg en lavere kredittgrense enn det du har behov for.

Derfor er det lurt å gå gjennom hvilke kort som står i ditt navn, selv de som ikke har årsgebyrer. Dette kan være kort som du har søkt om for flere år siden og bortglemt i nattbordskuffen for lenge siden, men likevel påvirker gjeldsgraden din og kan sette en stopper for andre typer lån i tillegg.

Er du usikker på om du har ubenyttede kredittkort som fortsatt står i ditt navn kan du sjekke gjeldsregisteret og deretter ta kontakt med banken som har utstedt kortet og be om å få slettet det.

Andre ting du bør vurdere før du velger et kredittkort er: