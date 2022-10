Disse tre duppedingsene kan gjøre livet litt mer produktivt

De tre produktene vi har funnet frem er alle fra MyTrendPhone, så du kan enkelt klikke deg dem rett hjem for å gjøre din hverdag litt enklere og mer produktiv. Disse duppedingsene koster heller ikke en formue, så du kan greit klikke deg hjem en eller tre av disse. La oss ta en titt!

En god powerbank

En god powerbank kan absolutt gjøre livet lettere og mer produktivt. Det er ingen tvil om at det er deilig å kunne lade mobil eller nettbrett uansett hvor du befinner deg. Men visste du at noen av de mer avanserte powerbankene nå også har fått USB-C inngang. Det betyr at du også kan lade Mac-en din mens du er på farten. Perfekt på reise eller hvis spisebordet er langt unna stikkontakten. Mange av disse powerbankene kan også lage enheter opptil flere ganger før de selv trenger å lades igjen. Du kan finne mange flotte powerbanker her. Finn den som passer best for dine behov, og velg en som er akkurat så avansert som det du har behov for.

Trådløse ørepropper

Det er nok mange av dere som allerede har et par AirPods eller lignende trådløse ørepropper. For dere som ikke har det enda; absolutt et must! Hos MyTrendyPhone kan du finne mange supre merker som ikke koster all verdens. Vi har full forståelse for at man ikke ønsker å betale flere tusen for de nyeste øreproppene, men her finnes det noe for enhver smak.

Med tråløse ørepropper blir hverdagen enklere. Du kan bruke dem som hands-free i bilen dersom du ikke har høyttaler til telefon i bilen. De er også perfekte når man går tur eller sykler slik at du slipper ledningskrøll. Sist, men ikke minst er de perfekte når du vasker og støvsuger. Med musikk, podcast eller lydbok rett i ørene vil du høre litt mindre støy fra støvsugeren og det vil altså bli litt lettere å komme seg gjennom økten-

Smartklokke

For deg som er glad i å trene, er interessert i hvor mange skritt du går eller for deg som rett og slett ønsker en digital klokke er smartklokken helt super. Visste du at du ikke trenger å betale flere tusen for å få en god smartklokke? Hos MyTrendyPhone kan du finne flere rimelige alternativer. Du kan kanskje ikke ringe på dem, men de funker flott som pulsmåler, skritteller, klokke, fjernkontroll og mye mer!