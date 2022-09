10 gode kryptobørser og investeringsplattformer

1. Coinbase

Coinbase har blitt blant de mest populære kryptobørsene fordi man kan investere direkte med USD. På plattformen kan man kjøpe Bitcoin eller Ethereum og mer enn 30 andre kryptovaluter og symboler. Plattformen tilbyr også staking, en form for rente dersom man beholder kryptovaluta over tid, og man har mulighet til å tjene belønninger ved å fullføre ulike aktiviteter. Her kan du åpne konto med Coinbase.

Fordeler

● Grensesnittet er enkelt å bruke

● Det finnes et stort utvalg av tokens og mynter å investere i

● Høyt nivå av sikkerhet

Ulemper

● Høye avgifter med mindre du bruker Coinbase Pro

● Er sen med å adoptere nye populære kryptovalutaer

2. Bitcoin Profit

Bitcoin Profit appen er en moderne plattform som forbinder vanlige mennesker med anerkjente meglere. Disse meglerne tilbyr deg alle handelsverktøyene som du trenger for å komme i gang imed kryptovaluta. Mer erfarne tradere kan også bruke Bitcoin Profit nettsiden for å få tilgang til handelsroboter, stop-loss-systemer, automatiseringsverktøy, og andre løsninger levert av lisensierte partnere. Her kan du åpne konto med Bitcoin Profit.

Fordeler

● Ekstremt enkel å bruke

● Rask og sikker

● Tilgang til mangehandelsverktøyene

Ulemper

3. Voyager

Voyager var en av de første online plattformene som muliggjorde investeringer i kryptovaluta. Voyager drives i form av en app og handelsstrukturen er provisjonsfri. Du kan kjøpe, selge og bytte de fleste større kryptovalutaer og plattformen har både god kundestøtte og konkurransedyktige renter på investeringer.

Fordeler

● Veldig enkelt å bruke app-basert grensesnitt

● Provisjonsfri handelsstruktur

● Solide renter

Ulemper

● Langsomme uttak (kan ta opptil 1 dag)

4. BlockFi

BlockFi er en investeringsplattform for kryptovaluta som lar deg låne ut og tjene renter på beholdningen din. I stedet for å selge myntene og tokenene dine, kan du låne utbeholdningen din.

Fordeler

● Du kan tjene høye renter på innskudd

● Ingen provisjoner og gebyrer

Ulemper

● Begrenset utvalg av valutaer som støttes

5. Uphold

Kryptovalutabørser som Uphold gjør det enkelt for folk å kjøpe eller selge Bitcoin og altcoins. Uphold tilbyr enkle løsninger for å handle med de fleste kryptorelaterte investeringsobjekter. Etter at man har åpnet en konto kan man bytte mellom mange ulike aktiva uten å gå veien om kontanter. Via Uphold kan du også handle mer uvanlige kryptovaltuer som XRP, DOGE go flere.

Fordeler

● Enkel og gjennomsiktig prisstruktur

● Du kan handle både kryptovalutaer og enkelte aksjer

● Tilbyr også handel med mer uvanslige kryptovaluter

● Både desktop- og mobilapper

Ulemper

6. Kraken

Kraken er en av de originale kryptohandelsplattformene og de tilbyr et godt utvalg av mynter og tokens å handle og investere i. Kraken har også støtte for marginhandel. Imidlertid er ikke plattformen så lett å bruke som en del av de andre plattformene på denne listen. Kraken er en av få plattformene på denne listen som lar deg handle med DOGE og andre, mer risikable, tokens. Her kan du åpne konto med Kraken.

Fordeler

● En av kryptobørsene som har vært lengst i dirft

● Stort utvalg av krypto og tokens for handel

● Høyt nivå av sikkerhet og tillit

Ulemper

7. eToro

eToro har eksistert lenge i Europa og har nå også åpnet for amerikanske brukere. eToro-plattformen tilbyr et stort utvalg av digitale eiendeler som kan kjøpes og selges på plattformen. En av de store fordelene med eToro er man man kan gjøre prøvekjøp på en praksiskonto for å lære hvordan handelen fungerer før man bruker ekte penger. Plattformen tilbyr også såkalt social trading hvor man kan kopiere andre suksessfulle investorer. Dersom man er en god investor selv, kan man tjene litt ekstra dersom andre kopierer det man gjør.

Fordeler

● Verdensomspennende alternativer for handel med krypto

● Du kan gjøre prøvekjøp før du handler med ekte penger

● Du kan kopiere andre handelsporteføljer

● Lave minimumskrav til start

Ulemper

● Høyere avgifter sammenlignet med andre plattformer

Crypto.com er en av de største og raskest voksende kryptobørsene. Børsen er basert i Hong Kong, men tilbyr støtte for kunder lokalisert over hele verden. En av de store fordelene med Crypto.com er det store utvalget av kryptovalutaer og tokens. Akkurat nå kan du ha tilgang til over 90 tokens og mynter over hele verden, og 50 tokens og mynter dersom du befinner deg i USA. I tillegg kan du få god rente dersom du oppretter en kryptosparekonto. Her kan du åpne konto med Crypto.com

Gebyrstrukturen kan være litt komplisert og en ulempe er at crypto.com kun er basert på app på det nåværende tidspunktet, det er ingen skrivebordsplattform.

Fordeler

● Betaler ukentlig rente på kryptosparing

● Støtter et bredt spekter av mynter og tokens

● Du kan få et debetkort knyttet til kontoen din

Ulemper

● Komplisert gebyrstruktur

● Begrenset kundestøtte

9. Binance

Binance er en av de største krypohandelsplattformene, men er ikke så lett å bruke sammenlignet med flere av de beste plattformene. Likevel kan Binance betegnes som en av de mest robuste handelsplattformene på markedet. Binance har en egen mobilapp og støtter et bredt utvalg av støttede mynter og tokens. Transaksjonstidene er også meget raske sammenlignet med flere andre plattformer.

Fordeler

● Binance støtter handel med et bredt utvalg av støttede mynter og tokens

● Lave avgifter

● Raske transaksjonstider

Ulemper

10. Bitcoin IRA

Bitcoin IRA er litt annerledes enn de andre plattformene som er nevnt i denne artikkelen. I motsetning til de fleste børser og lommebøker, bytter du i utgangspunktet bare valuta og er underlagt å betale skatt på gevinstene dine. Når det er sagt, kan du utsette gevinstene dine på kontoen slik at disse ikke utløser umiddelbar skatt.

Fordeler

● Du kan investere i kryptovaluta via IRA

● Høyt nivå på sikkerheten

● Du har mulighet til å tjene renter

Ulemper

● Høye minimumskrav

● Høye avgifter

● Støtter færre tokens og mynter enn mange andre populære plattformer