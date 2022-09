Slik kan du redusere forbruket i vinter

Vi kjenner alle denne tiden av året godt. Sommeren har vi vinket farvel til for lenge siden, utemøbler er pakket ned og puter lagt i en putekasse. Det er tiden for å sitte inne og varme seg på kalde høstdager, og nyte solen når den innimellom titter frem. Men, det er også tiden for rekordhøye strømregninger, som skal vise skumle tall helt til solen titter frem om våren igjen.

Redusering av daglig forbruk

Den “enkleste” måten å gjøre strømregningen billigere, er å redusere forbruket. Dette er ikke nødvendig vis en enkle løsning i det hele tatt, ettersom det er noen aktivitet i hverdagen man blir nødt til å gjennomføre. Dette kan for eksempel være en dusj, eller å vaske klær. En mulig løsning kan være å dusje på treningssenteret om morgenen, dersom du har medlemskap her. Man kan også være mer økonomisk når det kommer til klesvask, ved å sørge for at maskinen er helt fylt opp før du vasker klær, spot vaske flekker og henge klær til lufting fremfor å vaske de etter hvert bruk.

Sjekk når strømmen er billig

En måte å spare penger på strømregningen på, er å sjekke når den er på sitt billigste. Da kan man være litt strategisk, og vente med klesvask og oppvask til dette tidspunktet. Mange nyere vaskemaskiner har muligheten til å stilles inn på timer, slik at man kan kjøre en vask på et forhåndsbestemt tidspunkt. Husk at det ikke er anbefalt å kjøre tørketrommelen på natten når du sover, eller når du ikke er hjemme grunnet brannfare. Dessuten er det mye billigere å lufttørke klær, noe du kan gjøre når som helst på dagen.

Ha strømforbruket i bakhodet

De fleste av oss er både lei og irritert over å høre om den dyre strømmen hele tiden, men for å kunne redusere forbruket, er det viktig at man har det i bakhodet hele tiden. Husk å slukke lyset etter deg, slå av vannkranen når du såper deg inn i dusjen, eller pusser tennene om morgenen. Sett på korte vasker på maskinen, og gjenbruk vannet som sløses når du venter på at kranen blir kald eller varm. Dette er småting som kan gjøre en stor forskjell.