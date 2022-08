Slik får du mest mulig ut av studielånet ditt

Det er store prisforskjeller på både faste utgifter og andre ukentlige utgifter som mat og annet, avhengig av hvor i Norge man bor og studerer, men når det kommer til studielån er det slik at man får akkurat det samme uansett hvor man bor. Dette er kanskje ikke det mest optimale, men hvis man skal snakke om dette, er det en større og mer omfattende diskusjon man må ha. Her skal vi heller komme inn på hva du som student kan gjøre for å optimere hverdagen din med det budsjettet du får.

Sparetips for studenter

Rådene under egner seg selvsagt ikke bare til studenter, men til alle som ønsker å optimere økonomien sin, men er spesielt gunstig for studenter.

· Ha en matplan. Dette gjør at du bedre kan planlegge hva du skal handle og hvordan du kan bruke opp ingredienser.

· Vurder muligheten for å ha en matkasse. Dette sparer deg både tid, penger og ikke minst slipper du å betale for ingredienser du ikke får brukt opp.

· Prioriter å handle en dag i uka. Det er mye enklere å unngå ekstra utgifter når man handler en gang i uka (og dessuten ikke er sulten når man handler) fordi det havner færre unødvendige ting i kurven i løpet av en uke.

· Tenk på hvordan du kan spare strøm. Det er ofte små ting i hverdagen som er avgjørende her – som for eksempel hvor mye varmtvann du bruker, hvor ofte og lenge du dusjer, hvilke lyspærer du bruker og om du kjører halvfulle eller helt fulle vaske- og oppvaskmaskiner.

· Lag et budsjett! Dette er helt essensielt. Men vær realistisk i forhold til hva du faktisk bruker, dette gir deg en mye bedre følelse enn å hele tiden skulle sprenge budsjettet på ting du kunne forutsett.

· Sett av penger til festing/spise ute/aktiviteter. Dette gjør at du ikke tar fra penger du burde brukt til noe annet og gir deg en større følelse av kontroll.

· Kjøp brukt i stedet for nytt. I dag er dette mye større, og mye bedre, enn det har vært noensinne og dette er noe man absolutt bør utnytte.