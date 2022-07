Tips til enkle sparetips i hverdagen

Dette er små tips du kan benytte deg av i hverdagen, som fører til at du enten kan spare litt ekstra eller at du har litt mer å rutte med hver måned. Vi håper sparetipsene kommer godt med og at du endelig klarer å spare litt ekstra. Prøv også å vurder hvor du kan spare penger, for eksempel ved å avslutte et abonnement eller ved å sjekke ut lånepenger.no/refinansiering for å vurdere refinansiering av smålån.

Tjommi – få tilbake penger

Dette er en helt fantastisk app der du sparer penger helt uten at du trenger å gjøre noe, på samme måte som du gjør ved å velge det beste kredittkortet hos Beste-kredittkort.no. Målet med denne appen er at du alltid skal betale den beste prisen for produkter. Her skal du altså legge inn mailen din, og deretter vil appen gå igjennom alle kvitteringer du har for netthandel hos mailen din.

Deretter sammenlignes prisene, og dersom det finnes en billigere pris så vil Tjommi sende et krav om at du får differansen tilbake. Dette er en genial måte å spare på!

Tise eller finn.no

Det å selge ting du ikke bruker lenger er en flott måte å få en ekstra inntekt på. Her kan du enkelt selge unna tingene dine. Pass på at du skriver en god beskrivelse av det du skal selge slik at det blir mer appellerende for kjøperen. Dersom du selv ønsker å kjøpe noe nytt så er også Finn, Tise og lignende steder helt supert. Her får du billigere produkter samtidig som du hjelper miljøet. Vi heier på gjenbruk, og du kan handle med god samvittighet. Rett og slett en vinn-vinn-situasjon.

Handle på tilbud

Dersom Tise eller Finn ikke kan tilby det du trenger så anbefaler vi at du handler på tilbud. Dette gjelder uansett om du skal kjøpe mat i hverdagen eller et nytt møbel. Det er mye penger spart dersom du er flink til å følge med på tilbud, og i lengden vil du kunne merke stor forskjell. Selv om det kanskje ikke alltid er like lett å følge med så anbefaler vi at du prøver så langt det går.

Lån av hverandre

Du kan spare mye penger på å låne. Skal du på sommerfest kan du låne kjole av en venninne fremfor å kjøpe en ny. Slå dere sammen fire venner å spleis på forskjellige abonnementer slik at du ikke trenger å betale for de samme alle sammen. Velg de abonnementene du tror du kommer til å trenge og dropp dem du ikke bruker så mye. Det er mye penger å spare her og det kan gi betydning i hverdagen. Om lånet går begge veier, så vinner jo begge to på det!