Dette bør du vite om refinansieringslån

Refinansieringslån er noe vi ikke snakker like mye om som vi snakker om for eksempel boliglån, billån eller forbrukslån. Men det er faktisk et av de beste verktøyene vi har på markedet i dag når det kommer til det å få økonomien på rett kjøl igjen hvis du har flere smålån du synes det er vanskelig å håndtere. Men la oss begynne med det grunnleggende.

Lag et budsjett før du vurderer lån

Det er mange fordeler ved å velge et refinansieringslån, men noe av det beste man kan gjøre før man tar opp lån er å se på budsjettet sitt og ikke bare se på om man har råd til det, men om man kan justere noe i budsjettet sitt for å få bedre råd. En av tingene man kan gjøre her er å undersøke hvordan man kan optimere utgiftene sine. Få en bedre pris på bredbånd hos Fornye.no for eksempel – det vil spare dere penger på både kort og lang sikt. Gå igjennom alle punktene i budsjettet på denne måten og se om det er penger å spare.

Fordeler ved refinansiering

Det kan være mange fordeler ved refinansiering. Her er noen av dem:

● Det gjør at du kan betale ut alle smålånene dine og bare betale en regning hver måned

● Det gir deg bedre oversikt over lånene dine fordi alt er samlet ett sted

● Det gir deg ofte en lavere rente sammenlignet med å ha mange smålån

● Det kan fort korte ned tiden du skal bruke på å betale ned lånet ditt

● Du har ofte bedre vilkår og betingelser

● Sjansen for at du må betale høye gebyrer underveis er små – fordi det er lettere å betjene lånet

Men dette betyr selvsagt ikke at man bare skal velge denne typen lån hvis man har smålån. Det er mange ting som er smart å tenke over før man tar opp lån, men det er noe helt spesielt når det kommer til refinansiering. For selv om det høres fristende ut og ofte er en veldig god løsning er det veldig viktig at du faktisk ser på vilkårene og betingelsene av lånet du har og hvordan betalingene. Det å se på hva du betaler nå og hva du faktisk kommer til å betale er en viktig del av å vurdere om det er den rette løsningen for deg. Som oftest er det det, men sjekk for å være helt sikker – slik at du kan føle deg selvsikker i valget ditt.