Slik gjør du hagen om til en “utestue”

Å kose seg ute i hagen er noe som vi er svært glade til her til lands. Selv i de deler av Norge hvor klimaet byr på utfordrende forhold, anlegger folk flotte utendørsområder ved hjemmene sine slik at de kan få mest mulig utav hagen sin når muligheten først byr seg.

Ved å legge ned litt ekstra innsats, og gjøre kloke valg når du skal kjøpe hagemøbler, kan du på en enkel og effektiv måte få en fullverdig “utestue” i hagen. På den måten gjør du det mulig å få et uteområde hvor du og familien og venner kan oppholde seg og trives i friluft. Du kan få en utendørs spisestue om du ønsker, foruten koselig stue med komfortable sittegrupper.

Hagen kan være en naturlig forlengelse av stua

Det mest praktiske når du skal flytte stua utendørs om sommeren, er å anlegge en solid platting eller lignende. Den får ly enten fra en forlengelse av husets tak, en persienne, eller i form av en veranda i annen etasje. Med plattingen på plass, får du perfekt rom for å anlegge en lun stue i hagen.

Er du ekstra klok, sørger du for naturlig gjennomgang fra stua di inne i huset til uteområdet. På den måten får du praktisk tilgang til kjøkkenet, og oppnår en fin flyt mellom inne og ute. Ved å installere store skyvedører, kan du bokstavelig talt ha en gjennomgående innestue og utestue. Dette er det perfekte utgangspunktet for en vellykket hagefest med mye folk.

Har du ikke mulighet til å anlegge ting på denne måten, er et alternativ å sette opp et alternativ til kjøkkenet ditt utendørs. Du kan plassere en hel bar, med alt relevant møblement, minikjøleskap og fullt utrustet skap i hagen. I tillegg kommer selvsagt den gode gamle grillen. For plasseres på en platting med overhengende tak, bør du velge enten en elektrisk grill eller en gassgrill.

Spisestue i hagen

Du kan kjøpe et komplett spisebord med tilhørende stoler for bruk ute i din hage. Dette gjør det mulig å både spise familiemiddagen utendørs i hverdagen, og selvsagt invitere til fest. Her har du noen hensyn å ta når du skal velge spisestuemøblement for utendørsbruk:

● Størrelse - kjøp et bord med nok stoler for ditt bruk

● Materialer - tre ser elegant ut, mens metall er lettere å vedlikeholde

● Stil - velg en design som passer med hage og hus ellers

Når vi ser på størrelse er det jo særlig to vurderinger som bør veie tungt. Det er for det første at du jo vil ha tilstrekkelig antall stoler for den tiltenkte bruken. Er det fest og sosiale sammenkomster ellers som er prioriteten, bør du velge et bord med kapasitet til et passende antall stoler. Er det bare de nærmeste som vil ha en utendørs spisekrok, går det jo helt greit med noe lite og koselig.

For det andre, må du jo tilpasse møblement etter omgivelser. Har du en liten hage, ønsker du ikke å overmøblere den. Det viktigste med en hage er jo frihet og luftighet. Da er det bedre med litt for lite enn litt for mye.

Sittegrupper for avslappende hagekos

Det er naturlig nok de gode avslappende sittegruppene som kanskje folk flest forbinder med konseptet “utestue” i hagen. Det finnes en mengde forskjellige utendørs salonggrupper. Det inkluderer for eksempel:

● Enkeltstående sofaer

● Sofaer med bord

● Sett bestående av stoler og sofa

● Vinkelsofaer med eller uten bord

Det foreligger mye å velge blant innen denne populære typen hagemøbler. Du kan velge forskjellige størrelser og materialer som passer for enhver stil. Et viktig poeng er å alltid kjøpe hagemøbler som er enkle å rengjøre og vedlikeholde. De fleste bør prioritere sittegrupper som er laget av materialer som tåler vann, og som kan spyles rene.

Du kan også velge å utruste din utendørs stue i hagen med et komplett barmøblement. Det består vanligvis av:

● Barstoler

● Høybord

Det er i tillegg mulig å kjøpe frittstående barbord. De er gjerne mindre enn de som inngår i settene.

En koselig hagebenk passer også i “utestua”

Trivelige hagebenker er også kjekke å ha. De kan plasseres enten ute på plena, kanskje i skyggen av et tre, eller på plattingen. Det finnes et stort antall forskjellige hagebenker i alskens fasonger, og i en rekke materialer.

En komplett hage, bør ha minst en slik benk for avslappende komfort. Den kan være enten et alternativ til en sittegruppe, eller den kan være fint å ha i tillegg. Særlig hvis sittegruppen er plassert under tak, og man ønsker å sitte i sola en dag da den skinner uten å være varm nok til at det er verdt å legge seg på solsenga.