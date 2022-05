Slik planlegger du den beste reisen når du skal til Island

Det å planlegge en tur til Island er noe som krever litt innstas, akkurat som når man skal til alle andre steder enn der badeferie eller storby er i fokus. Men på https://guidetoiceland.is/no kan du få hjelp til mye av det du trenger før du skal dra.

Husk dette når du reiser til Island

De aller fleste som reiser til Island, reiser dit for å oppleve naturen. Men bare fordi man synes at naturen er fin og liker å gå tur, betyr det ikke at man er klar til å møte den Islandske naturen. Her kan nemlig være og skydekke endre seg både raskt og drastisk, noe som rett og slett kan være ganske farlig – hvis man ikke følger tips og råd fra de som vet hva de snakker om. Derfor bør dere:

Lese dere opp på de områdene dere skal reise i

Spørre de som leier ut bilen dere hvor dere bør, og ikke minst bør unngå, å kjøre

Sjekk ut pakkelister og ta med dere det dere trenger + alt dere tror dere ikke trenger av det som står på lista

Pakk alltid for dårlig vær, selv om sola skinner når dere drar på tur

Ikke gå på kompromiss med passende fottøy

Alltid sjekke værmeldingen og aldri tror at dere kan lese været bedre enn værmeldingen. Hvis de sier at det kommer til å blåse opp til storm om to timer, så stol på det i stedet for å se på den blå himmelen og tenke “det ser jo fint ut”.



Kort fortalt bør du stole på ekspertene og la dem fortelle deg hva som er trygt eller ikke, hva du bør pakke og hva du bør passe deg for når du er der. Så få du en både trygg og spennende tur.