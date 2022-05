3 ting du skal ha på plass når du starter nettbutikk

Et flott nettbutikkdesign

Det første potensielle kunder møter når de går inn på nettbutikken din er designet. Derfor er det spesielt viktig med et godt design, som støtter opp om det du selger og det du står for. Nettbutikkens design representerer både deg og din bedrift, og fremstår som et utstillingsvindu mot dine kunder.

Designet er med andre ord viktig fordi det påvirker hvordan dine kunder oppfatter bedriften din. Inntrykket designet gir er alfa og omega for å skape trygghet til kundene dine. Men et godt design skal ikke kun gi trygghet for dine kunder, det skal også veilede i riktig retning. Du kan bruke designet til å fremheve ønskede kategorier og produkter, samtidig som det presenterer din bedrift fra den beste siden.

Velg riktig betalingsløsning

Når du skal starte din egen nettbutikk skal du ha en betalingsløsning på plass. Det er mange leverandører av betalingsløsninger på markedet, og det er flere faktorer som bør spille inn i ditt valg av en løsning. En av mulighetene er Klarna, som er Europas største betalingsleverandører.

DanDomain tilbyr blant annet Klarna konto til nettbutikker, hvor du både kan tilby fakturabetaling, betal senere og avbetaling. En av de større fordeler med Klarna er derfor at kundene dine selv kan velge om de vil handle med kort, faktura eller delbetaling, når du har integrert det i nettbutikken din. I tillegg er Klarna et velkjent navn for de fleste nordmenn, og derfor tillegger det nettbutikken din automatisk en slags trygghet når du tilbyr Klarna som betalingsmetode, fordi potensielle kunder vet at de er til å stole på.

Logistikk og frakt

Noe av det viktigste med en nettbutikk er et logistikk- og fraktsystem som går opp i en høyere enhet. En god fraktintegrasjon gjør din jobb som nettbutikkeier lett og oversiktlig. Det er mange fraktleverandør å velge mellom, fra Bring til PostNord og Helthjem, for å nevne noen få.

Hvilken fraktavtale og fraktselskap du velger, vil avhenge av hva du selger, samt hvem du selger til. Dyre vare vil for eksempel ofte kreve muligheten til å forsikre pakken, og dette er mulig hos enkelte leverandør. Motsatt er det andre leverandører som kan tilby gunstige priser, hvilket kan være viktig hvis du vil tilby gratis frakt til dine kunder uten å tape for mye penger.





