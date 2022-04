Digitale valutaer som allemannseie

Denne artikkelen er levert av Outreachbutler.com

Journalistene og redaktørene i Dagsavisen har ingen rolle i produksjonen av annonsørinnhold.

Kryptovaluta brukes også som hobby og fascinasjonen av å følge med på børsen. Risikoen kan være høy på grunn av uforutsigbarhet, noe som er fordelen med nyere kryptovalutaer. En fordel er å bruke tid på å lese deg opp på omdømmet som hører med børsen. Du kan for eksempel finne anmeldelser på nettet fra privatpersoner. Det kan være flere brukere som skriver vurderinger, noe du kan benytte deg av ved usikkerhet. Du kan for eksempel gjøre kortsiktige investeringer, for å bli kjent med hvordan ting fungerer.

Ved bruk av trygge handelsplattformer og ikke investerer i mer enn du har råd til å tape så gjør du det tryggere for deg å investere. Sett deg derfor godt inn i markedet, kursen, børsen og valutaene. Ved å ha riktig kunnskap, får du en bedre oversikt over det ustabile markedet. Når du følger anbefalingene, vil det være langt tryggere i å investere i kryptovaluta. Med riktig kunnskap, øker du sjansen for å gjøre det stort med digital valuta. Det gjelder å vite hva det egentlig er du driver på med. For eksempel hvor du skal investere, hva fortelles av børsen eller kursen. Bruk derfor alltid trygge nettsider til å finne ressurser, før du eventuelt starter med seriøs investering i kryptovaluta. Her er 5 nye kryptovalutaer som kan være en interessant investering :

1. Lucky Block sine visjoner er å eliminere geografiske- og økonomiske restriksjoner. Dermed sikrer de større åpenhet ved å tilby noe bedre vinnersjanser, for ikke å nevne bedre sikkerhetssystemer med lavere kostnader. I tillegg har de et belønningssystem som oppfordrer investorer til å beholde sine token lengre, for å kunne sikre likviditeten. Lucky Block regnes derfor som et av de mest interessante nye kryptovalutaer, da det fungerer som desentraliserte lotteriplattform som bruker smarte kontrakter for å bedre dagens typer sentraliserte lotterisystemer. De er dessuten den raskest voksende kryptovalutaen som finnes på markedet.

2. Axie Infinity fungerer som et spillplattform inspirert av Pokémon, en populær tegneserie fra 2000-tallet. Her er meningen å skape og utvikle digitale kjæledyr som Axies. Dette er for å kjempe og samhandle mot andre brukere i dette universet av ekstraordinær vekst. Kryptovalutaen har klart å vokse i et forrykende tempo, som tyder på at veksten neppe stanser med det første. På kort tid har de klart å etablere seg som en gigant på markedet. Axie Infinity er ganske volatil, noe som muliggjør høyere gevinster på kortere sikt. De muliggjør passive inntekter med staking, som betyr at du kan beholde krypten for å bli belønnet med nye kryptoaktiva.

3. Decentraland fungerer som en såkalt virtuell verden, i en slags Minecraft-stil laget på Ethereum-blokkkjeden. De går under kategorien for kryptospill, som for tiden skaper stor interesse hos flere. Her kan du bygge eget land, avatarer og univers som videre kan utvikles. MANA fungerer som Decentralands mynter. Som følge av dens unike egenskaper, gis rommet du søker etter for videre vekst. Dette regnes derfor som et særdeles spennende prosjekt å holde utkikk med. Nå har den blant annet vokst frem og etablert seg blant de større på markedet. Dessuten fungerer de som en attraktiv kryptologisk markedsplass, for «non»-fungible tokens».

4. The Sandbox er nyeste av Metavers-mynten. Det som skiller denne plattformen fra en annen, er det flotte designet. Plattformen minner noe om Roblox, men fremstår fremdeles unik ved å være en markedsplass for NFT. The Sandbox krypto fungerer som desentralisert spillplattform, som du gjerne kjenner til hvor du kan sosialisere med andre brukere. Her kan du utvikle, selge digitale eiendeler og gjøre kjøp i en virtuell verden. Slike typer kryptospill regnes dessuten som det heteste av trendene for tiden. Kursen er volatil, på gunstig vis for å muliggjør gevinster ved kortere sikt. Kryptoen skal være antatt å stige i fremtiden.

5. Curve fungerer som en desentralisert børs, da for stablecoins. Den går under desentralisert finans, også kjent som DeFi. Dette fungerer ofte unikt, fordi protokollen fungerer som et mer automatisert markedsmaker du kan like. Utenom dette så fungerer det som desentralisert autonom organisasjon, også kjent som DAO. Dette betyr at det ikke er kontrollert av sentrale aktører, men er heller styrt av deltakerne i økosystemet her. Fordelen med DeFi og DAO er at de omsetter store mengder likviditet. Det betyr derfor at Curve har et betydelig potensiale, du kan komme langt med. Eiere av Curve DAO token har muligheten til å få bedre avkastning via Tield Farming, som går ut på å låne ut digitale eiendeler og få nye tokens sendt som renter.

---

*Investeringer innebærer risiko. Sett deg grundig inn i vilkår og risiko før du investerer penger.

---