Nordmenn pusser opp mer enn noen gang

Det er ikke uvanlig at det i norske hjem finnes mye verktøy. Nå kan alle som er interessert få tak i profesjonelt utstyr, og “gjør det selv” mentaliteten har spredd seg. Etter en pandemi der man har brukt overdrevent mye tid hjemme de siste to årene, har det også økt en vilje i nordmenn til å skape forandring. I tillegg finnes det også langt flere muligheter for oppbevaring, selv om man ikke har plass hjemme. Minilagre kan med hell brukes dersom man skal oppbevare møbler og andre ting mens det pusses opp hjemme. Det har også gjort det mulig for flere å ha materiale og verktøy som kan hjelpe til. Minilagre bestilles enkelt på nett, blant annet hos https://123minilager.no/.

- (Madeye Digital ApS/Unsplash)

En måte å drepe tiden på

For mange handler oppussing om å drepe tiden, og gjøre noe som man synes er gøy. Dette kan være morsomme prosjekter man har med familie og partnere, og er en aktivitet som kan ta både lang og kort tid. Program der amatører pusser opp hjem og hytter er også blitt utrolig populært, og er sammen med spennende skiløp noe av det vi elsker å kikke på. Oppussing kan omfatte så mangt, og er alt fra å male og friske opp enkelt, til en full renovering av hus og hjem. En av grunnene til at vi nordmenn er på verdenstoppen over oppussing er fordi rekordmengde eier en enebolig. Over 60 prosent av landets befolkning eier en enebolig, og det er klart man kan bli lei av å bo i de samme omgivelsene i årrekker.

Øker verdien til boligen

En annen grunn til at vi pusser opp mye her i landet, er fordi vi vet det gir stor økning i boligens verdi. Først og fremst handler det om vedlikehold, og å sørge for at alt fra hvitevarer til møbler er oppdaterte og velfungerende. Noen lager til og med millionbusiness ut av å pusse opp, ved å gjøre leiligheter mer unike og attraktive før de legges ut på markedet. Da handler det om å ha de rette kontaktene og å vite hvilke tråder man skal trekke i. Om man i tillegg er dyktig håndverker selv, så kommer det utrolig godt med. Oppussing blir for disse menneskene en strålende jobbmulighet.

At vi nordmenn er glade i å pusse opp er det ingen tvil om, og tallene viser at vi er rekordhøye om det også. Det er mange fordeler ved å pusse opp hjemmet, både for egen glede, men også for å støtte arbeiderene. Dessuten kan det øke verdien i boligen, og være en morsom hobby å drive med.