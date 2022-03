Bærekraftige juleplagg for hele familien

Som et resultat av denne store veksten, kommer det selvfølgelig også miljøbekymringer. Klær er en av de største klimasynderne som finnes. Christoffer og Jesper, to unge danske menn, ønsker å gjøre noe med dette. I 2016 ble en spøk til virkelighet da de lanserte bærekraftige juleklær.

Du kan nå kjøpe en bærekraftig julegenser eller annet juleplagg for en rimelig penge i nettbutikken til de danske guttene. Dette er det eneste selskapet som byr på denne typen gensere, med GOTS-sertifisering. I denne artikkelen skal vi se nærmere på guttenes reise.

Rask vekst i salg av juleklær

“Vi startet i 2016 med å lage 1 000 julegensere - i 2022 produserer vi mer enn 400 000 stykker”, sier Christoffer Sloth. Guttedrømmen gikk virkelig i oppfyllelse for Christoffer og Jesper. Egentlig var ideen om julegensere mer en spøk enn realitet. Men når de innså det store potensialet, hev de seg ut på eventyr.

Guttene begynte med arbeidet på fulltid allerede i 2018. Da hadde selskapet allerede vokst raskt, og de trengte arbeidskraften. Derfor sluttet de i sine egne jobber og hoppet ut i gründereventyret. Det skulle vise seg å lønne seg, da de fikk rask vekst i salg av julegenser, julepysj og andre klær med juletema.

Nettbutikken er den store kilden for inntektene, selv om de også har brynet seg på fysiske konseptbutikker. I dag har de dessuten over 300 klesbutikker de samarbeider med. Dette har hjulpet dem å vokse inn i flere europeiske land.

“Vi startet/har base i Danmark. Vi har siden utvidet til Tyskland, Skandinavia, Italia, Nederland, Frankrike og Spania” - Christoffer Sloth, CEO

Design og kvalitet i sentrum

Selv om julegenserne er bærekraftige og GOTS-sertifiserte, betyr ikke dette et kompromiss med designet. Tvert imot har de danske guttene valgt spennende og utfordrende design. Det var nettopp dette designet, og ikke nødvendigvis bærekraften, som fanget oppmerksomheten hos mange dansker i starten.

“Vi bruker mye tid på å forberede nye design, kvaliteter og innhold - for å fange og levere julegledefølelsen”, sier Jesper Ahm selvsikkert. Han er opptatt av miljøet og den jobben selskapet gjør for kloden, men mener også at bærekraftige klær kan se bra ut.

“Vi gjør alle designene våre fra oss selv, og kan derfor ikke kopieres – og vi har åpenhet på designene våre”, skyter Christoffer Sloth inn. Det er nettopp dette faktumet som gjør selskapet så kult. Dette er virkelig noe guttene selv eier, og de tar eierskap videre fremover i form av å være en del av hvert eneste steg.

Den perfekte julegaven?

Juleklær er kanskje den perfekte julegaven. For hva høres vel bedre ut enn å åpne en deilig julepysj som du kan ha på deg i romjulen? Julepysj - barn, herre og dame - er ett av de mest populære produktene hos Jule-genser.no. Det er nettopp fordi de er så komfortable.

“Vårt hovedmål er å levere høykvalitets juleklær, hvor du vil bli overrasket på en positiv måte når du åpner opp pakken”, sier Jesper Ahm. Mange har allerede fått en julepysj eller et annet plagg av sine familiemedlemmer. Det er også en flott ide å kjøpe matchende plagg for hele familien.

En bærekraftig julepysj er det perfekte gavevalget. Dersom noen har bursdag nær juletider, kan du også vurdere disse plaggene som gaver til dem. Da er de nemlig klare for julestriden, med klær som er både komfortable og bærekraftige. I dagens miljøbevisste verden, blir de fleste glade for en slik gave.

Juleklær for alle

Den kanskje største fordelen med juleklærne fra Jule-genser.no, er at de er tilpasset hele familien. De fleste kan se for seg far i familien som sikkert ikke er så veldig fornøyd med å få en julegenser. Det er liksom noe mamma og barna er litt mer interesserte i. Men med passende design, så blir også pappa med. Kanskje til og med hunden skal få en genser?

“Siden vi har mange forskjellige kunder, har vi både gensere for gamere, doglovers, bærekraftige gensere, klønete gensere og behagelige juleklær”, sier Christoffer Sloth. Selskapet ønsker å inkludere alle i trenden med julegensere, og så langt har de gjort en fenomenal jobb på dette feltet.

Faktisk har de best utvalg av juleklær i hele Europa, og det inkluderer konkurransen med leverandører som ikke har bærekraftige juleklær. Innsatsen til de danske gründerne er uten tvil imponerende. De lager juleklær for alle, og det sprer en enorm juleglede utover hele Europa.

“Vi elsker jobbene våre - å levere juleglede over hele Europa med deg bestevenn er drømmen.” Jesper Ahm, CEO

Hårete mål for fremtiden

Fremtiden ser lys ut for de danske gründerne, og de har satt seg meget hårete mål. I følge CEO, Jesper Ahm, har selskapet allerede vokst fra 450.000 NOK i 2016, til 45.000.000 NOK i 2021. Gründerne har tross dette et mål om å tredoble omsetningen sin over de neste tre årene. Det målet kommer ikke gratis, men de er godt på vei.

Danskene er i ferd med å skape et marked, fremfor å prøve å ta til seg eksisterende markedsandeler. Det er både en fordel og en stor utfordring. Fordelen ligger i at de nærmest er alene om sin nisje, og med riktig markedsføring kan de vinne stort. Utfordringen ligger selvfølgelig i å spre trenden videre, samt kommunisere riktig om juleklærne.

I dag har de over 300 forhandlere som selger deres juleklær, da i tillegg til deres egen nettbutikk. De har prøvd seg på fysiske konseptbutikker selv, men det er i egen nettbutikk at salget er høyest. Denne lar også gründerne ekspandere driften raskt til en rekke forskjellige land.

Kun tiden vil vise hvor stort konseptet blir. Foreløpig kan gründerne gni seg i hendene over en fantastisk vekst, men med håpet om at fremtiden vil bli enda bedre.