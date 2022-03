Velg riktig kredittkort og spar tusener på ferien

Lønnsomme kredittkortfordeler

Det pågår en dragkamp om norske kredittkortbrukere. Med nesten 300 forskjellige kort på markedet, kappes tilbyderne om å gjøre seg attraktive.

Dette merkes på antallet fordeler som er inkludert med kortene. De beste kredittkortene kan gi deg gratis forsikringer og sparemuligheter på nær sagt alle kjøp.

Merk deg hvilke goder som følger med hvilke kort før du bestemmer hvem du sender kortsøknaden til. Bruker du litt tid på å sammenligne aktuelle kort, kan du ende opp med en merkbart billigere ferie.

Spar penger før reisen starter

Gode kredittkort hjelper deg med å spare allerede før ferien starter. De kan gi deg rabatter på flybilletter, overnatting og leiebil, for eksempel. Prisreduksjoner på 5–10 % er ikke uvanlig. Forutsetningen er at du bruker kortet ditt å betale med.

Enkelte kort gir deg bonuspoeng hver gang du handler med dem. Når du har nok poeng kan du veksle dem inn i flybilletter og hotellopphold.

Mange kort inkluderer også gratis reiseforsikringer. De beste dekker også kostnadene dine hvis du må avbestille en reise. For å aktivere forsikringene trenger du bare å betale halvparten av reisens kostnader med kortet.

Noen korttilbydere spanderer også egenandelsforsikring for leiebil. Opplever du et uhell med bilen du leier, dekker forsikringen hele eller deler av egenandelen. Den begynner å virke idet du betaler for leieforholdet med kortet og fjerner behovet for å kjøpe utleierens dyre alternativ.

Du kan spare mange penger ved å benytte kredittkortenes gratisforsikringer. Bare pass på å lese vilkårene som følger med nøye slik at du ikke er underforsikret idet ferien starter.

Fordeler mens du nyter ferien

Det er også mulig å spare penger mens ferien pågår for fullt. Noen kredittkort inkluderer rabatter på restauranter, for eksempel. Andre gir deg penger tilbake på alt du kjøper, uansett hvor i verden du befinner deg.

Å betale med kontanter er fortsatt vanlig i mange land utenfor Norge. Gebyr for kontantuttak er en kostnad som følger med mange norske kort, men ikke alle. Noen banker har valgt å skrote gebyret. Gevinsten er gratis uttak av penger, både i Norge og resten av verden.

Oppgjørets time

Nå kommer det viktigste grepet du må ta for å spare penger på ferien med kredittkort: Å betale tilbake det du skylder banken eller kredittkortselskapet.

Klarer du å betale tilbake alt du skylder hver gang en ny kredittkortregning dukker opp, unngår du renter på gjelden. Sparegevinsten blir også reell ettersom du ikke behøver å betale tilbake mer enn hva du har brukt med kortet.

Velger du i stedet å dele opp tilbakebetalingen over tid, kan pengene du har spart forsvinne i renter. Renten på utestående kortgjeld er høy. Det tar ikke lang tid før den har spist opp alt du har spart.

Slik sammenligner du kredittkort

For å spare mest mulig bør du velge et kort som tilbyr de beste sparemulighetene. Med om lag 300 kort å velge mellom, kan det være vanskelig å finne det beste for ditt behov.

bestekredittkortet.com(Link to: https://www.bestekredittkortet.com/) gjør jobben med å sammenligne ulike kort vesentlig enklere. Nettstedet har vurdert nesten 100 kort og tilbyr en egenutviklet sammenligningstjeneste. Tjenesten er gratis og forenkler prosessen med å finne kortet som passer for deg og reisene du skal legge ut på.