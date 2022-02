Fem tips til deg som skal kjøpe Bitcoin for første gang

Det er imidlertid mye du bør tenke på før du investerer i bitcoin for første gang. Her er fem gode tips til deg som skal kjøpe bitcoin for første gang.

1. Velg en norsk kryptobørs

Det finnes mange ulike børser og handelsplasser på nett som lar deg kjøpe bitcoin. For deg som en nybegynner er det enklest og lurest å bruke en norsk kryptobørs.

På forbrukerportalen Forbrukernorge.no får du en god oversikt over de beste børsene for handel av kryptovaluta.

Fordelen ved å bruke en norsk handelsplass til å handle krypto er at disse har lisens fra Finanstilsynet tjenestetilbyder for veksling og oppbevaring av virtuell valuta i Norge.

Dette betyr blant annet at de må innrette seg etter et norsk regelverk, noe som igjen betyr økt trygghet for deg som kunde.

De mest populære kryptobørsene er Firi, NBX og Kaupang.

2. Hold hodet kaldt når det stormer som verst

Bitcoin og annen kryptovaluta er svært volatile finansielle instrumenter, der kursutviklingen svinger mye kraftigere enn hos tradisjonelle finansielle instrumenter som f.eks. aksjer.

Dette betyr naturligvis at det er muligheter for stor profitt på kort tid, men også for store tap på kort tid.

For deg som ønsker å kjøpe bitcoin som en investering er det derfor viktig å holde hodet kalt når det stormer som verst.

Historien har vist at det er lurt å ikke selge i panikk når kursen synker, men heller holde på beholdningen din over tid, og kjøpe litt og litt jevnt over tid, uavhengig av om kursen synker og stiger,

3. Kjøp litt hele tiden i stedet for alt med en gang

«Dollar-cost averaging (DCA)» er et begrep som er kjent for de fleste profesjonelle investorer, og som også er et begrep du bør kjenne til når du skal kjøpe bitcoin og annen kryptovaluta.

Kort forklart at DCA en investeringsstrategi som innebærer å investere små beløp jevnlig i stedet for et stort beløp med en gang.

I stedet for å kjøpe bitcoin for alle pengene du har med en gang, kan det altså være fornuftig å spre kjøpene ut over tid. På den måten får du alltid kjøpt til gjennomsnittskursen, uavhengig av om markedet stiger eller synker.

Dette har en viktig psykologisk effekt på de fleste investorer, som gjør det enklere å holde holdet kaldt i perioder der markedet er volatilt.

4. Husk å skatte av gevinst

All gevinst av kryptovaluta er skattepliktig, og skal du melde inn bitcoin-gevinsten din på en riktig måte må du registrere alle transaksjoner.

Hver gang du selger en bitcoin anses dette som en realisasjon skattemessig, der eventuell gevinst er skattepliktig. På samme måte kan du fradragsføre tap du har når du selger dine bitcoin.

Gevinst på bitcoin skattlegges som kapitalgevinst, der skattesatsen i 2022 er på 22 %.

Du kan lese mer om reglene for skatt på kryptovaluta hos Skatteetaten.