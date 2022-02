3 gaveideer til noen som har alt

Hvilken type gave man har lyst til å gi noen, har ofte mye å gjøre med hvilken type relasjon man har til deg, men innenfor disse tre kategoriene burde det være mulig for deg å finne noe som passer til akkurat den du skal gi en gave til. Dette er tre gode utgangspunkter, som du kan sette ditt helt eget preg på.

Gavekort

Selv om dette kanskje kan føles som en litt upersonlig gave for mange, er det absolutt måter du kan gjøre dette mer personlig på. For et gavekort er faktisk en glimrende gave å gi til noen som har alt, fordi vedkommende får mulighet til å være med på å bestemme akkurat hva gaven skal være – og dette gjør at du ikke ender opp med å kjøpe noe som han eller hun kanskje ikke trenger. Du kan gjøre det å gi et gavekort mer personlig ved å pakke det inn på en unik måte, velge en butikk du vet at de elsker og handler mye i, eller gjøre det til en hyggelig dag, der dere kanskje går ut og handler sammen.

Opplevelser

Det å gi bort opplevelser er noe som kan gi gaven en helt ny betydning. For det viser at du lytter og vet hva den andre har lyst til. Kanskje den du gir en gave til lenge har hatt lyst til noe helt bestemt, men bare ikke tatt seg til eller råd til det? Her kan det å gi en opplevelse, enten som de kan dele med noen de velger selv, eller en opplevelse som dere kan dele sammen dere to, er en god måte å gi gaver på.

Planlegg en hyggelig dag

Det å gi bort opplevelser er en ting, men det å bare planlegge en skikkelig hyggelig dag, som er full av alle de tingene han eller hun elsker, er en helt ypperlig gave. Om det begynner med frokost på senga, og inneholder en Road Trip, spa eller kinotur er helt opp til hva dere liker å gjøre sammen. Gjør det personlig!