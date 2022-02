Ny bunnrekord for forbruksgjelden

Det viser tall fra Gjeldsregisteret.no.

I januar viste samlet forbruksgjeld blant nordmenn 148,5 milliarder. Det betyr at trenden fortsatt er nedadgående med en reduksjon på 1,3 prosent.

Januar var også preget av nedstengning av samfunnet, store utgifter til strøm og økte lånerenter. Fremover spås det flere renteøkninger.

Tirsdag forrige uke kunne regjeringen presentere flere lettelser i koronarestriksjonene, det betyr samfunnet normaliseres med blant annet økt aktivitet som igjen fører til mer forbruk.

Likevel tror flere eksperter på videre nedgang fremover, mye på grunn av restriksjoner i muligheten til å ta opp lån uten sikkerhet. Mange ønsker å få det beste forbrukslånet, men det er ikke alltid like enkelt.

De første månedene i 2022 følger trenden fra 2021 som viste en total nedgang på 6,8 prosent for hele året. Etter Gjeldregisterets vurdering skyldes nedgangen i januar en fortsatt økonomisk forsiktighet i befolkningen. I stor grad kan man takke tiltakene som ble iverksatt for å hindre ytterligere omikron-spredning.

– Selv om enkelte tiltak ble lempet på i januar viser nedgangen at de fleste fortsatt er forsiktige med å ta opp ny forbruksgjeld, og kredittkortgjelden står for den største nedgangen. Dette gjenspeiler et lavere forbruk enn normalt, eksempelvis i forbindelse med reiser og uteliv. Mest sannsynlig blir husholdningsbudsjettene med økte

strømregninger, renter og andre kostnader prioritert framfor lånefinansiert

forbruk. Nedgangen indikerer heldigvis at svært få må ty til forbruksgjeld for

å finansiere husholdningskostnadene, sier daglig leder Egil Årrestad i

Gjeldsregisteret i en kommentar.

Nedgang i kredittkortgjelden

Tall fra januar viser også en stor nedgang i bruk av kredittkort da den ikke forfalte/rentebærende kredittkortgjelden ble redusert med 1,9 MRD. Forbruket går altså ned, det viser også SSB sin detaljhandelsrapport fra desember. Der kan man se en nedgang på 3,1 prosent.

Reduksjonen skjer etter tre måneder med vekst.

Forbrukslån fortsatt stabil trend

Samlede rentebærende forbruksgjeld holdt seg uendret i januar, det betyr at gjelden fortsatt er på 128,1 MRD. Forbruksgjelden består i all hovedsak av forbrukslån og forfalt kredittkortgjeld.

Det betyr at de fleste betaler kredittkortregningene til rett tid, og at nivået på forbrukslån holder seg mer eller mindre stabilt.

– Omikron-tiltakene har gjennom januar lagt en demper på forbruket og sørget for at den rentebærende forbruksgjelden har holdt seg stabil. Med forventet lettelse av restriksjonen i februar kan vi forvente at forbruket øker igjen. Sannsynligvis vil også forbruksgjelden øke som følge av dette. Så lenge det skjer innenfor rammen av den enkeltes betalingsevne er dette positivt for sysselsettingen og næringslivet, sier Årrestad.