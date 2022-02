Kan bli høye strømpriser resten av året

– Det vi ser, er at man må være forberedt på at det blir priser på et mye høyere nivå enn vi er vant til. Ikke bare i vinter, men også i sommer og kanskje neste vinter, sier direktør Inga Nordberg i energi- og konsesjonsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK.

Som regel får man en god nedgang i strømprisene når våren kommer. Prisene vil gå noe ned også denne våren, men prisnivået vil likevel være høyt gjennom hele året, ifølge Nordberg.

Hun sier at det per dags dato ligger han til å bli vinterpriser til sommeren.

– Ja, vi tenker det er fornuftig å være forberedt på det. At man får tilnærmet vinterpriser også på sommeren.

Ifølge NVE er det en god porsjon usikkerhet i forbindelse med prognosene. Sannsynligvis vil gassprisen og nedbør være en avgjørende faktor. I tillegg vil det være naturlig at regjeringen ser på en forlengelse av strømstøtten.

Gassen er dyr

NVE-direktør Kjetil Lund forteller til E24 at dyr gass i Europa forklarer de skyhøye prisene.

– Det er to hoveddrivere bak dette. Den viktigste forklaringen på de høye strømprisene vi har hatt den siste tiden er høye gasspriser. Fortsetter gassprisene å være høye, vil også norske strømpriser holde seg høye. Det er en guffen situasjon i Europa.

– I tillegg har vi lav fyllingsgrad, og det betyr at for å komme i en normal ressurssituasjon frem mot høsten er vi avhengige av at det kommer mye nedbør. Det er vanlig i et værbasert system som det norske, sier han.

Han frykter at prisene kan holde seg høye fremover.

– De kan holde seg høye en god stund, også gjennom neste vinter. Men det er et stort utfallsrom her, både når det gjelder gasspriser, vindkraftproduksjon og tilsig, sier han.

I verste fall kan de høye prisene vare helt til 2024.

– Frem mot 2024 er det mange usikre faktorer som kan påvirke våre prognoser. Men det er tenkelig, sier Lund.

Europas gasslagre – tommere enn vanlig

Manglende gass skal altså være en den største årsaken til skyhøye strømpriser i nesten hele Europa.

Gasslagrene er tommere enn vanlig, og det kan være vanskelig å få fylt de opp nok en gang slik at man unngår nye perioder med dyr strøm når det nærmer seg en ny vinter.

Samtidig kan konfliktene i Ukraina være en annen faktor som påvirker dette. Russland eksporterer mindre gass til Europa enn vanlig denne vinteren. Dersom dette fortsetter kan det bli hardt å få fylt opp lagrene igjen.

Følger med videre

Lund understreker at de skal følge med på utviklingen gjennom året.

– Vi følger med på utviklingen i kraftmarkedet, og mener at man må være innstilt på at det kan bli høye priser gjennom sommeren og gjennom neste vinter. Folks utgifter vil bli lavere gjennom sommeren på grunn av fallende forbruk, men selve strømprisen kan holde seg høyere enn vanlig, sier Lund.

Han vil imidlertid ikke gå inn på om regjeringen bør komme opp med en plan dersom Norges befolkning trenger støtte til strømregningen etter mars måned.

Samtidig er behandlingen av nye søknader for vindkraft på land i Norge stanset. Det kan ta mange år før man får satt opp nye kraftverk i landet.

I Sverige har man imidlertid tenkt å bygge ut vindkraft, det kan være med på å redusere de svenske strømprisene kommende år, skal man tro den svenske vindbransjen.