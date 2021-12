Hva kan du forvente før en stomioperasjon?

Enten du vurderer om en stomioperasjon er et alternativ for deg, eller du forbereder deg på en kommende operasjon, er det naturlig å ha mange spørsmål. Når de står overfor en stomioperasjon, lurer de fleste på hva de kan forvente før selve operasjonen og hvordan livene deres vil endre seg etter operasjonen. Faktisk tror mange at en stomi bare vil gjøre livet vanskelig, men faktisk vil en stomi i mange tilfeller kunne forbedre livskvaliteten og gi muligheten til å leve livet fullt ut igjen.

Som stomipasient kan utsiktene til det nye livet virke ganske vanskelig, og for de aller fleste vil det også ta tid å venne seg til et liv med stomi. Selv om det kan være noen praktiske utfordringer ved å leve med stomi, er det mulig å leve omtrent som før.

Les videre her og få svar på hva du kan forvente før en stomioperasjon, slik at du kan føle deg trygg på avgjørelsen din og sørge for at du får svar på eventuelle spørsmål.

To typer mennesker som står overfor en stomioperasjon

Det kan være mange forskjellige grunner til å velge en stomioperasjon, men totalt sett skiller man mellom to typer personer som står foran en stomioperasjon:

1. Kreftpasienten som trenger en stomioperasjon for å bli frisk.

2. Personen med en tarmsykdom som vanligvis lider i stillhet og som utsetter operasjonen.

Som kreftpasient krever det en operasjon for å sikre at alt kreftvevet fjernes ved en såkalt radikal operasjon eller for å beskytte tarmleddet etter fjerning av en kreftknute.

Har du en tarmsykdom som f.eks ulcerøs colitt, Crohns sykdom, familiær polypose eller andre tilstander som alvorlig inkontinens (ufrivillig vannlating), bør du vurdere om en stomioperasjon kan være det riktige valget for deg. Ofte begrenser man seg rett og slett ved å lide i stillhet. Etter en stomioperasjon går livet videre, og du trenger f.eks. ikke lenger tenke på hvor nærmeste toalett er. Mange opplever faktisk at de ved å ta en stomioperasjon kan leve livet slik de gjorde før.

Forbered deg på stomioperasjonen

Den beste måten du kan forberede deg på din stomioperasjon er ved å fjerne usikkerhet og tvil. Du kan gjøre dette ved å stille eventuelle spørsmål du måtte ha til legen, kirurgen og stomisykepleieren. På den måten kan de hjelpe deg å komme tilbake til livet du ønsker å leve.

20 typiske spørsmål du kan stille legen din:

1. Hvordan kan jeg forvente at stomien min skal se ut? (plassering, størrelse, utseende)

2. Vil stomien min være permanent eller midlertidig?

3. Hvordan fungerer en stomi?

4. Vil stomien gjøre vondt?

5. Vil du kunne se stomien min under klærne mine?

6. Hvordan ser en stomipose ut? (størrelse, type)

7. Hvordan bytter jeg stomiposen?

8. Kan stomiposen min lekke?

9. Hvordan unngår jeg hudirritasjoner rundt stomien?

10. Hvor kan jeg få tak i de nødvendige stomiproduktene?

11. Må jeg betale for stomiproduktene mine selv?

12. Må jeg endre kosten min?

13. Når kan jeg begynne å jobbe?

14. Kan jeg gå ut med venner og familie?

15. Kan jeg fortsatt drive med sport og trening?

16. Vil en stomi påvirke sexlivet mitt?

17. Kan jeg fortsatt reise?

18. Kan jeg dra i svømmebassenget med stomi?

19. Hvor kan jeg få ekstra hjelp og støtte?

20. Trenger jeg spesiell omsorg etter operasjonen?

Det er mulig at du kan ta med en nær venn eller et familiemedlem til stomitimene dine for å støtte deg. Det viktigste er at du bruker ditt medisinske team som en viktig ressurs slik at de best mulig kan gi deg råd om forberedelsene til operasjonen og den påfølgende tilpasningen til et liv med stomi.

Snakk med stomisykepleieren din

For å forberede deg på stomien, vil stomisykepleieren snakke med deg før du må opereres. Samtalen vil ta for seg dine behov og personlige livsstil for å anbefale deg den beste plasseringen for stomien din. Dette avhenger selvfølgelig også av hvilken type stomi du skal ha. Når du skal opereres, vil stomisykepleieren markere stedet slik at kirurgen tydelig kan se hvor stomien skal være.

Selv om du forhåpentligvis allerede har fått både kunnskap og gode råd på dette tidspunktet, kan det dukke opp flere spørsmål underveis. Og har du lyst til å møte andre som har hatt stomi, for å høre mer om hvordan de lever med stomien, vil ofte sykepleieren din kunne ordne dette.

Finn riktig plassering for stomien din

Sammen med stomisykepleieren din må du velge den beste plasseringen for stomien din. Det er viktig at stomien er plassert slik at den passer til måten du vanligvis bruker kroppen din og hva du ønsker å kunne gjøre i fremtiden.

Markeringen av stomien må gjøres mens du er i stående, liggende og sittende stilling. En dårlig plassert stomi kan forårsake hudirritasjon eller lekkasje. Derfor er det viktig å ta hensyn til:

• Hvilken del av tarmen som skal opereres.

• Navle, hudfolder og arr som kan hindre hudplaten på stomiposen i å sitte tett inntil kroppen.

• Utsatte områder hvor klær, belter og linninger kan være til irritasjon.

• Om stomiposen er i veien for fysisk aktivitet, sport eller hobbyer.

• At du selv må kunne både se og nå stomiposen uten for mye anstrengelse, slik at du kan skifte posen selv.

Stomisykepleieren din vil så langt det er mulig ta hensyn til dine ønsker ved plassering av stomien og kan informere deg om de praktiske utfordringene som ofte er forbundet med å ha enten en midlertidig eller permanent stomi.

Lev et godt liv med stomi

Lurer du på hvordan en stomi vil påvirke hverdagen din? Hvilke produkter er på markedet, og hvordan kan de gi deg trygghet? Du er alltid velkommen til å kontakte sykepleierne ved Coloplast, som kan veilede deg i hvordan du kan leve et godt og aktivt liv med stomi. Alle sykepleiere ved Coloplast har selvfølgelig taushetsplikt.