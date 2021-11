Gjør dette før du kjøper din første aksje

Det å investere er en spennende reise, og når man beveger seg inn i dette domenet for aller første gang, er det naturlig at det kan føles litt overveldende. Mye av grunnen til dette, er blant annet at det er ganske nytt at det har blitt så vanlig å investere, og mange av oss derfor fortsatt sitter litt fast i en tanke om at ikke alle kan investere, og at det krever masse kunnskap og ikke minst bakgrunn i feltet, for å kunne få suksess med å investere. Heldigvis er det ikke sånn. Alle kan investere, og her får du noen tips til hvordan du kan føle deg mer trygg før du begynner.

Sett deg inn i den aksjen du vil investere i

Det er mange gode ting man kan gjøre for å komme i gang med å investere, og det å sette seg godt inn i det man vil investere i, er en god idé. Dette er bare kursen, og ikke minst firmaet generelt, for det å ha et godt innblikk i hva de driver med, hvilke mål de har, og ikke minst hvordan de driver, er viktig informasjon for deg som potensiell investor.

Det er mange som ønsker å begynne å investere, som blir veldig opphengt i å følge med på kursen på det de vil investere i. Og selv om man selvsagt ikke skal ligge søvnløs eller sjekke kursen hele tiden i løpet av dagen, så er dette faktisk et veldig godt tips hvis man er helt ny. For det å følge med på for eksempel Bitcoin kurs før man investerer, er en fin måte å bli litt bedre kjent med denne aksjen på. For selv om kursen ikke sier alt, så forteller den er viktig del av historien, og er et godt verktøy for å finne ut av om det er aksjen for deg.

Bli kjent med deg selv som investor

En av grunnene til at det er bra å følge med på kursen, er at den kan fortelle deg om det er en volatil aksje eller ikke, og dette er informasjon som er god å ha, når du skal finne ut av om dette er en aksje for deg. Å bli kjent med seg selv som investor, handler nemlig om å bli kjent med sin egen risikotoleranse, og velge de investeringene som passer sammen med akkurat dette.