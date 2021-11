Har Tesla planer om å ta tilbake kryptoalternativ?

Generelt har kryptovaluta fått mye oppmerksomhet, og mange er interessert i å investere i denne nye betalingsmetoden. Denne valutaen presenterer noen nye og ganske unike muligheter, som gir brukere mange fordeler. Likevel presenterer den også noen bekymringen, og noen mener at disse gjør det enklere å drive kriminell handel på nett.

Alt i alt handler det vel aller mest om hva du bruker det til, og det er ingen tvil om at selve fenomenet er spennende. Nå som store selskap også ser positivt på kryptovaluta blir det også mer relevant enn noen gang. Hvis du vil lære mer om kryptovaluta kan du klikke her.

Hvorfor bruke kryptovaluta?

Men hva er egentlig kryptovaluta, og hvorfor skal man bruke det? Ja, for vi har jo allerede mange valuta her i verden, og for de fleste er det nok å forholde seg til kroner, dollar og euro. Likevel er det noen unike muligheter ved kryptovaluta som gjør den digitale valutaen helt spesiell. For det første så er den desentralisert, som betyr at den ikke reguleres av en nasjonal bank eller et annet finansielt institutt. Dette resulterer blant annet i at det kun er tilbud og etterspørsel som regulerer prisen, og at en tredjepart blitt eliminert. Transaksjoner kan dermed skje momentant og uten gebyrer, noe mange ser på som en stor fordel. Det er nettopp dette som gjør de så populære, og som gjør tips til å kjøpe kryptovaluta relevante for mange

Det finnes også de som kjøper kryptovalute som en investering, fordi man tidligere har sett stor verdiøkning i krypto som for eksempel Bitcoin. Dette var den mynten som Elon Musk tidlig utrykte sik kjærlighet for på Twitter, og som han tilbød som betalingsmetode i en periode. Tesla kjøpte også Bitcoin for rundt 1.5 billioner dollar, som i senere tid har blitt solgt.

Miljøskadelig produksjon

I senere tid har altså kryptoelsekeren selv trukket tilbake muligheten for å kjøpe en Tesla med kryptovaluta, fordi produksjonen og miningen av Bitcoin medfølger store miljøskadelige konsekvenser. Dette var ikke noe selskapet ønsket å støtte, og Musk besluttet å stoppe tilbudet, og selge Bitcoinsene de hadde kjøpt tidligere. Han utelukket imidlertid ikke at bilkjøp med krypto ville stoppe helt, men per nå vil ikke Tesla godta betaling med kryptovaluta før produksjonen endres om blir mer bæredyktig. Slike tiltak gir god mening når det er elektriske biler man selger, som jo er et grønt tiltak mot de skadelige miljøutslippene fra fossile biler.

Der er lett å la seg inspirere av kryptoinvestorer som har tjent stort på kort tid, ønsket om å bli stor kryptoinvestor er stort blant mange. Selskap som legger til kryptovaluta som mulig betalingsmetode gjør også at investeringene blir mer attraktive. Tesla har kanskje satt det på pause, men vi får alle håpe at Bitcoin finner nye produksjonsmetoder, og at det igjen kommer på listen over betalingsmuligheter hos el-bilgiganten.