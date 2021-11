Vi har lyst til å gi deg den gode fjellski-opplevelsen!

På Sporten Beitostølen opplever vi at fjellski er i vinden som aldri før. Det er nok flere årsaker til det, men søken etter det ekte friluftslivet er noe vi opplever mange oppgir som årsak til at man velger å investere i en fjellskipakke. I motsetning til tyngre toppturutstyr (randonnee) gir fjellski mye glede også i slakt terreng. Rekkevidden er også en helt annen, du når lengre ut i fjellet eller skogen med det lette fjellskiutstyret enn tyngre toppturutstyr med plaststøvler og alt som hører til. Noe av det vi selv virkelig liker med fjellski er at også de små turene rett ut fra hytta eller huset kan bli store skiopplevelser. Å følge harespor mellom snødekte tre i skogen bak hytta en times tid er et eventyr i seg selv.

Vi selger fjellskiutstyr for BC, som nok kan omtales som standarden innen moderne fjellskiutstyr. BC eller Backcountry er bindinger og støvler som passer nesten alle fjellski, og som ivaretar gåkomforten best. Fortsatt så fins det tradisjonelle 75mm bindingssystemet. Faktisk opplever vi en renessanse her. Med tradisjonelle lærstøvler og kraftigere bindinger blir kjøregleden større. For 2021- sesongen knyttes det også store forventninger til Rottefella sitt nye bindingssystem Xplore. Med dette systemet nærmer man seg veldig rando-utstyr i kjøreegenskaper, men med langt bedre gå-komfort.

Generelt sett mener vi at mange av de som velger kostbart og tungt randonee-/toppturutstyr heller burde velge fjellski. Gleden blir større i slakere terreng, du kommer deg oftere og enklere ut på tur, og prisen er stort sett alltid vesentlig lavere. På Sporten Beitostølen håper vi å gi deg god rådgivning og høy kvalitet. Vi bor ved foten av Jotunheimen og elsker fjellskiturer. Vi håper å kunne hjelpe deg med den gode fjellskiopplevelsen! Vi fører fjellski og fjellskisko fra Madshus, Fischer, Åsnes, Rottefella, Alpina, Crispi og Alfa