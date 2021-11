6 tips til å forbedre din CV

Med seks relativt enkle grep kan du sørge for at CV-en din blir litt mer attraktiv for arbeidsgiver. Her forklarer vi deg hvordan du går frem!

1. Benytt en CV-mal

Oppsettet på en CV bør være oversiktlig og ryddig, og noe av det smarteste du kan gjøre er å benytte en ferdig CV-mal. Med en mal er oppsettet klart, og du trenger bare å legge inn relevant informasjon. Sjekk gjerne ut denne siden for inspirasjon og gode tips!

Med en god CV-mal kan du øke sjansen for at arbeidsgiver oppfatter deg som strukturert og profesjonell. Det finnes mange stiler å velge mellom. Finn en som passer din personlighet og bransje, og tilpass malen om nødvendig.

Ved å bruke en mal reduserer du også sjansen for at du glemmer å inkludere viktig informasjon i CV-en.

2. Vær kortfattet og relevant

Når du skal lage en CV er det viktig å sørge for at teksten blir så kort og konsis som mulig. Husk at arbeidsgiveren først og fremst er interessert i å få oversikt over erfaring og prestasjoner fra de siste årene.

Vis derfor til informasjonen du ønsker med færrest mulig ord. Dersom CV-en er for lang, blir det fort demotiverende for arbeidsgiver å skulle lese gjennom hele. Husk at det sannsynligvis er mange andre søkere i «bunken», og at den viktigste informasjonen som regel er nok.

Mer utdypende informasjon får du mulighet til å dele på et eventuelt jobbintervju. Sørg for at hovedvekten av informasjonen du deler i CV-en er relevant for stillingen du søker på.

3. Fremhev tidligere resultater og nøkkelkompetanse

Arbeidsgivere leter som regel etter ansatte som kan levere gode resultater. Dersom du kan vise til tidligere, konkrete resultater i CV-en, kan du sørge for at du blir lagt merke til.

Ikke vær redd for å vise til meritter og prestasjoner fra tidligere arbeidsplasser. Eksempler kan være antall salg du oppnådde i stillingen som selger, eller hvor mye penger bedriften sparte på grunn av idéene dine.

Det er også smart å ha en liste i CV-en der du kan vise til nøkkelkompetanse. Hva nøyaktig kan du, og hvilke verktøy har du erfaring med fra tidligere arbeidsplasser?

4. Handlingsverb er din beste venn!

Et nyttig tips til deg som ønsker å forbedre en CV, er å ta i bruk handlingsverb. Husk at de fleste arbeidsgivere setter pris på søkere som er handlekraftige og som får ting gjort.

Eksempler på handlingsverb du kan inkludere når du beskriver kompetansen din (med korte setninger), er «planlegge», «organisere», «strukturere» og «lede».

5. Skreddersy CV til stilling

En vanlig «felle» som kan redusere sjansen for at du blir innkalt til jobbintervju, er å sende én og samme CV til alle arbeidsgivere du søker jobb hos. En CV bør alltid tilpasses og skreddersys etter stillingen du skal søke på.

Dette sørger for at informasjonen som er mest relevant for arbeidsgiver fremheves. Du bør for eksempel fremheve ulike personlige egenskaper avhengig av hvilken stilling du søker på.

I noen stillingen kan det være en fordel å være utadvendt, mens i andre stillinger er det mer ønskelig at man er en god lytter.

6. Husk korrektur

Når du tror du er ferdig med CV-en din, bør du sette av noen få minutter til å se gjennom den en ekstra gang. Skrivefeil, formatteringsfeil eller grammatikkfeil er noe du bør unngå i enhver CV, da dette kan skape inntrykk av at du er slurvete eller uprofesjonell.

Skrivefeil i CV-er er et stort irritasjonsmoment for mange arbeidsgivere, og kan i noen tilfeller være avgjørende for hvorvidt du blir innkalt til jobbintervju eller ikke. Noen ganger er språket i en CV så dårlig at det blir vanskelig å tolke innholdet.

Om du ikke føler deg helt stødig i rettskriving, kan det være nyttig å få noen andre til å se gjennom CV-en din før den sendes til arbeidsgiver. Dette sikrer at du får formidlet all informasjonen du ønsker.

Hva med jobbsøknad?

I jobbsøknaden får du mulighet til å utdype mer om både ferdigheter, spisskompetanse og dine unike egenskaper. Søknaden skal likevel være kortfattet, og kvalitet er viktigere enn kvantitet. Passelig lengde er på en halv til tre kvart av en A4-side.

Du kan med fordel droppe standardfrasene, og heller utnytte plassen til å fremheve hva du kan tilby arbeidsgiver av kompetanse og ferdigheter. Om du kommer med påstander, kan du med fordel underbygge med et lite eksempel.

Pass også på at du ikke repeterer for mye av det som allerede står nevnt i CV-en.

Lykke til!