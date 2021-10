Slik kan du handle aksjer billigere

Aksjehandel har blitt mer populært de siste årene, i takt med at børsene setter nye rekorder. Etter aksjemarkedets fall i mars 2020 har indeksene steget markant, både i Norge og utlandet.

Hvis du planlegger å kjøpe aksjer er det verdt å sette seg inn i kostnadene på forhånd. Her finner du informasjon om hvordan aksjehandel fungerer i praksis. Det inkluderer en gjennomgang av.

Kurtasjen og hvordan den påvirker kostnadene ved aksjehandel



Forskjellen mellom å kjøpe aksjer i det norske og utenlandske markedet



Kjøp aksjer hos meglere med lav kurtasje

Kurtasje er navnet på gebyret som meglere krever for å selge eller kjøpe aksjer på dine vegne. Guiden hvordan kjøpe aksjer inneholder en oversikt over kurtasjen som kreves av et utvalg meglere i Norge. Beløpet per handel svinger mellom alt fra 0 til 100 kroner per transaksjon.

Hos aksjemeglere er det vanlig å tilby forskjellige “nivåer”, avhengig av hvor mange aksjer kunden kjøper i løpet av en gitt periode. Tanken er at kunder som handler oftere (og for større beløp) vil premieres med lavere kurtasje per handel.

For en gjennomsnittlig privatperson er det derimot liten tvil om at det kan koste mye å kjøpe aksjer i Norge. Har man gjennomført 10 handler, risikerer man å betale opptil 1.000 kroner i kurtasje hos de dyreste aktørene.

Problemet ligger i at meglerne har minimums -og makssatser. Forklart på en annen måte:

Desto lavere beløp du kjøper aksjen for, desto større andel vil gebyret utgjøre av totalsummen. Det skader små privatinvestorer som ikke har store disponible beløp å handle for.

For eksempel: En kurtasje på 75 kroner vil utgjøre 7,5 prosent av totalbeløpet når man handler aksjer for 1.000 kroner. Økes kjøpesummen til 100.000 kroner, vil gebyret utgjøre magre 0,075 prosent av totalbeløpet.

Derfor er det viktig å finne en billig megler hvis du planlegger å kjøpe aksjer for mindre beløp over tid.

Handle på nettet

Prisen per aksjehandel vil også avhenge av hvordan man kjøper aksjene. Tidligere var det standard praksis å plukke opp telefonen, hvorpå man ringte til megleren og ba de plassere en ordre for ulike aksjer. Megleren måtte deretter manuelt gjennomføre kjøpet på vegne av kunden.

I dag er nesten hele prosessen automatisert, med kommunikasjon mellom VPS (Verdipapirsentralen), meglerne, børsen og kunden. Det billigeste alternativet for å kjøpe aksjer vil være å legge inn ordren på egenhånd, online.

En potensiell utfordring er å skulle kjøpe en aksje som ikke er listet på Euronext (tidligere Oslo Børs). Skal man for eksempel kjøpe visse aksjer som er listet i USA, vil man måtte kontakte megleren for hjelp.

Gebyrene for aksjekjøp varierer

Prisen for å handle aksjer vil avhenge av hvilken børs den er oppført hos. For eksempel: Norske meglere har som regel ikke full tilgang til aksjer listet på NYSE (New York Stock Exchange), eller Shanghai indeksen. Det er riktignok mulig å kjøpe aksjer på utenlandske børser, men det vil medføre høyere gebyrer (kurtasje) ettersom slike aksjekjøp må gjennomføres i samarbeid med megleren.

I visse tilfeller kan en aksje være listet på flere børser samtidig. Ett eksempel er aksjene BORR (Borr Drilling) og FRO (Frontline) som står oppført både på Euronext (Oslo Børs), såvel som NYSE.

Bruk limit ordre

Bruken av limit ordre kan spare deg for penger hvis du kjøper aksjer for større beløp. Med limit ordre setter du på forhånd en gitt pris for hva du er villig til å betale per aksje. Hvis aksjeprisen faller til det forutbestemte nivået så vil ordren fylles (gitt at det er nok aksjer tilgjengelig).

Markedsordre vil derimot spise av ordreboken til beste tilgjengelige pris. Som et resultat vil du betale mer aksje. Med en markedsordre er det også en viss risiko knyttet til handel i aksjer med tynt volum. Her kan en høy spread føre til at ordren fylles til betydelig høyere pris enn hva kjøper hadde forestilt seg.