Nordmenn har 4000 milliarder kroner i gjeld, men dette nordiske landet slår oss

Boliglånsrente over 3 prosent i 2024?

Den neste tida kan vi oppleve en fordobling av rentenivået i Norge. Ifølge Norges Bank vil boliglånsrenta ligge på over 3 prosent i 2024, men den kan også stige mer.

Siden 1980-tallet har nordmenns gjeld steget jevnt. Nettavisen Forskning.no har snakket med forbruksforsker ved universitetet OsloMet, Christian Poppe som følger gjeldsutviklingen med argusøyne.

– Bare de siste fem årene har nordmenns samlede gjeld steget fra rundt 3000 milliarder kroner til rundt 4000 milliarder kroner. Det gjør oss til et av verdens mest gjeldstyngede folk. I Norden blir vi bare slått av danskene, sier Poppe til Forskning.no.

Lave renter og økning i boligprisene gjør at den store gjelden ikke er noe problem, foreløpig.

Poppe mener likevel at korthuset vil falle sammen dersom vi opplever et fall i boligprisene. Spesielt unge voksne som har lånt fem ganger brutto inntekt kan merke dette best.

Derfor finansieres forbruksgjeld med kredittkort

Hva skyldes det at noen nordmenn tar opp enorme summer i forbrukslån eller på kredittkort?

Trolig kan man skylde på at ikke alle nordmenn eier en bolig som bankene kan bruke som sikkerhet. Noen har en negativ kreditthistorie som tvinger banken til å avslå søknader om ordinære lån, dermed ender man opp med forbrukslån som eneste utvei.

Deretter oppdager man at renten kan bli langt høyere ved et forbrukslån, enn om man hadde fått et lån med sikkerhet.

Kan du ikke betjene forbrukslånet, velger mange å gå videre til kredittkort for å betale rentene på forbrukslånet.

Dette kan være løsningen på økonomisk rot

Dersom du betaler dyre renter på opp til flere forbrukslån eller kredittkort, kan refinansiering være en god løsning for deg. En god refinansiering kan være bedre enn selve det beste forbrukslån.

En refinansiering er et samlebegrep for endringer på lån du allerede sitter med. Ved å refinansiere kan du få lavere rente, færre gebyrer og utgifter, færre regninger og en bedre struktur og kontroll på din økonomi.

Du kan også samle smålån

Et smålån er et mindre lånt beløp, vanligvis med funksjon om en rask nedbetaling for å unngå skyhøye renteutgifter. Skulle de imidlertid komme ut av kontroll kan slike lån bli svært dyre.

Dersom du sitter med mange smålån, er det alltid smart å sjekke om du betaler mer enn du trenger. Det kan være lønnsomt å samle dyre smålån og kreditter til ett refinansieringslån.

Du får også bare en långiver å fokusere på, långiveren kan følge tettere med på lånet ditt i nettbanken og mobilbanken slik at du får bedre kontroll og oversikt.

Gjør forbrukslån om til boliglån

Dersom du har betalt ned en del på boliglånet ditt, eller har pusset opp slik at verdien på boligen har økt, kan det å låne på boligen ofte være den aller beste løsningen for å kvitte seg med dyre smålån.

Boliglånsrenten er veldig mye lavere enn på kredittkort og forbrukslån, da banken har sikkerhet i boligen. Ved å bake forbrukslånet inn i boliglånet kan derfor gi deg sparte kostnader og mye bedre råd.

Slik går du i økonomi-fella

Ved å ta opp mange usikrede lån på samme tid, for eksempel forskjellige smålån, eller gjennom et eller flere kredittkort, kan du fort havne i et økonomisk uføre.

Du får alt for mange kundeforhold til ulike långivere og det blir veldig vanskelig å få oversikt over hvor mye du skylder totalt. Jo mere penger du låner, jo mer fristet kan du bli til å bruke store summer, dette fører til at du ikke klarer å betale tilbake pengene når du låner fra flere ulike långivere.

Rentene på smålån og kredittkortgjeld er ofte veldig høy, og dersom du havner i en situasjon hvor du sliter med å betale tilbake gjelden innen fristene, risikerer du å få flere aktive inkassosaker og betalingsanmerkninger på deg.

Derfor bør du alltid tenke over hva du egentlig trenger ekstra penger til. Du bør heller aldri handle på impuls når du skal søke om lån, uavhengig av hvilken type lån du ender opp med å søke om til slutt. Om det har kommet en ny TV du ønsker deg, en diffuser med eteriske oljer du ser passer på hytta, eller noe annet spontant: Tenk deg om en dag før du handler.

Dette er refinansiering:

- Refinansiering av gjeld er en strategi for å redusere lånekostnader og samle smålån.

- Ved å samle gjeldsposter hos en enkelt långiver kan du spare mye penger med en lavere rente og færre gebyrer.

- Søknadsprosessen er enkel, men du får mest mulig ut av prosessen hvis du har en god oversikt over gjeldssituasjonen.

- Du kan refinansiere det meste i fra boliglån til billån. Mange banker ser på verdien på bilen før de lar deg refinansiere med bil som pant. Man kan se slik informasjon på Regnr.no.

- Det er smart å søke om refinansieringslån hos flere långivere, da markedet er kompetitivt, dette er gratis og uforpliktende.