Hyttesalget til værs i andre kvartal

Det viser tall levert fra SSB, som i tillegg synliggjør enorme prisforskjeller for hyttekjøpere landet over.

Felles for alle Norges fylker har hytter og andre fritidsboliger hatt en omsetningsvekst på minst 30 prosent, ifølge SSB.

Andre kvartal i fjor var sterkt preget av koronapandemien og nedstenging av landet, det var en vanskelig tid.

Samme periode året etter kunne man se at aktiviteten i eiendomsmarkedet var betydelig høyere. Tallene viser imidlertid at salget har en mye større økning for hytter enn for boliger, som har steget med 15 prosent.

Prisene vokser

Hyttesalget har steget med 67 prosent i Rogaland i 2021, dette er mest blant alle fylkene i Norge. Dersom en ser på landsbasis ble det solgt omlag 4500 hytter og andre fritidsboliger i andre kvartal i 2021.

Voksende forkjærlighet for hytter har fått prisene til å skyte i været.

Ifølge Eiendom Norge har norske hytter økt i pris med 12 prosent bare det siste året.

Særlig hytter på fjellet har steget mest i pris, likevel har hytter ved vannet hatt de høyeste salgsprisene.

Låne penger til hytte uten sikkerhet

Dersom du ønsker å kjøpe hytte for under 500.000 kroner, kan du låne uten sikkerhet som en finansieringsløsning. Renten vil da være høyere enn ved tradisjonelle lån.

Noen hytter med en verdi på under 500.000 kroner kan være vanskelig å omsette, det er også årsaken til at enkelte banker ikke vil tilby et tradisjonelt lån. Det hjelper heller ikke hvis hytten er i dårlig stand eller har en dårlig takst.

Flesteparten av alle hytter kan belånes, men da må man finne riktig bank, noe som kan være tidkrevende. Da kan et billig forbrukslån være en god mulighet til å finansiere hytten midlertidig på.

Det er anbefalt å snakke med hyttens nærmeste bank, de vet mye om området og kan derfor være behjelpelig med å gi et hyttelån. Dette vil også ofte ta tid.

Lokale Banker vil ofte møte deg slik at de får et inntrykk av deg før de gir lån. Dette trenger ikke å være positivt for låntakeren dersom man har vært på visning hvor man har oppdaget mange feil og mangler, og man likevel ønsker å kjøpe hytten. Her kan forbrukslån være en god løsning.

Låne penger til hytte med sikkerhet

Dersom du har en bolig hvor du har betalt ned en del lån på over noen år og har fått en verdistigning, kan du ha nok sikkerhet til å kjøpe en hytte i tillegg.

Da kan du søke om en økning av boliglånet, dette kategoriseres som en refinansiering. Banken vil sjekke verdien på boligen din, betjeningsevnen din og objektet du ønsker å kjøpe, før de kan godkjenne søknaden din om refinansiering.

Flere kombinerer hyttelån med refinansiering av boliglånet. Det vil si at man bruker primærbolig som sikkerhet for lånet, og låner resten av pengene i et ordinært hyttelån.

VISTE DU? Når du har boliglån, hyttelån, eller andre typer lån så påvirker dette hvordan formuen din slår ut på skattelistene.

Disse får hyttelån

Det kreves en god og ryddig økonomi for å få innvilget et hyttelån, her er det viktig å ha penger til overs som du kan benytte til å betale for hytten. Du må ha fylt 20 år, og du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker registrert på deg.

Spørsmål om råd til å kjøpe hytte

Det er ikke spesielt vrient å få et hyttelån, men det er viktig at man har nok penger til å kunne betjene lånet.

Man må også ha en god betjeningsevne og man må være innenfor gjeldsgraden som Finanstilsynet har pålagt alle banker. Det er hverken vanskelig eller lett å få hyttelån, det handler mer om man har råd til å kjøpe hytte eller ikke.

Dette bør du huske på ved et hyttekjøp

Uansett hvordan du har bestemt deg for å finansiere hytten er det veldig viktig at du ikke kjøper katta i sekken. Disse rådene kan hjelpe deg med å kjøpe riktig hytte:

- Gå alltid på visning før du skal kjøpe hytte

- Du bør sjekke når avtalen går ut dersom den ligger på festetomt

- Se om det er noen kommunale kostnader før du bestemmer deg for å kjøpe hytte

- Sjekk reguleringsplanen for området hvor hytten ligger

- Se nøye over taksten og be om en vurdering fra en fagperson