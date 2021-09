PC og dens historie

Ta en titt på dagens norske samfunn, så man kan si at det er trolig minst en PC i alle hjem og til å bruke ut av det å utføre både hverdag og jobb-relatert informasjon er ikke uvanlig.

En PC har sakte, men sikkert blitt en stor del av våre liv, spesielt siden internett ble til og PC -ens muligheter og bruksområder økte markant. Selve PC-forkortelsen står faktisk for “personlig datamaskin” som betyr datamaskiner tilpasset den enkelte kundes daglige oppgaver, i stedet for en “high-performance datamaskin” som i stedet brukes av spesialister til å utføre oppgaversom serverarbeid.

En annen forskjell er at en PC drives av kommersielle operativsystemer og kommersielle programvare, noe en “high-performance datamaskin” ikke gjør.

Når kom den første PCen?

Det hele startet på 70 -tallet da teknologiverdenen for første gang klarte å bygge en tilstrekkelig sterk mikroprosessor innebygd i en halvlederbrikke, noe som igjen førte til at et lite selskap ved navn MITS produserte den første PC -en i 1974 som da het Altair og som brukt av en Intel Corporation 8080 mikroprosessor. Faktisk begynte industrien å ta fart i 1977 da introduksjonen av tre forskjellige masseproduserte PC-modeller ble laget av en nykommer på markedet som da het Apple computer Inc og nå heter Apple Inc.

Disse modellene brukte såkalte åtte-biters mikroprosessorer og hadde svært lave minnekapasiteter. Verdens største og dominerende aktør innen datamaskinproduksjon kom inn på markedet i 1981 da den nå kjente IBM Corporation lanserte mye raskere PC-modeller med en ti ganger større minnekapasitet enn konkurrentene.

I dag

På slutten av 70 -tallet hadde minnekapasiteten til en PC nådd 64 kilobyte, som da faktisk betyr 64 000 lagrede tegn. Allerede på begynnelsen av 90 -tallet hadde minnekapasiteten økt til 100 megabyte, noe som da betyr 100 millioner lagrede tegn og på begynnelsen av 2000 -tallet da teknologitiden eksploderte, hadde minnekapasiteten til en PC blitt utvidet til flere gigabyte, så med andre ord billioner av lagrede tegn.

Hvis du ser på dagens PC -modeller, innser du at utviklingen tok enorme skritt siden 90 -tallet og siden introduksjonen av internett i samfunnet ble en faktor. Dette åpnet for utviklingsmuligheter i bransjen, og PC -en begynner sakte å utvikle seg til disse fleksible bærbare datamaskinene og stort sett resten av alle disse digitale gadgets som nå tilhører hverdagen.

Bærbare datamaskiner overtar det private markedet, og de fleste i dag kjøper datamaskiner som du kan ta med deg overalt og ikke bare hjemme. Med dagens samfunn hvor du forventer å kunne jobbe uansett om du er på et tog, på et fly eller ute på landet, har den bærbare datamaskinen blitt den åpenbare følgesvennen.