Nordmenn er flinkere med forbrukslån enn med kredittkort når regningen kommer

Det er Forbruksforskningsinstituttet SIFO som rapporterer at det er kredittkort som lager de største problemene for personer som ender opp med gjeldsproblemer.

Rapporten tar for seg en undersøkelse om nordmenns lånefinansierte forbruk. Denne avslører at 28 prosent har kredittkortgjeld.

Samtidig betaler disse bare minstebeløpet eller en mindre sum enn det de skylder når regningen kommer på bordet.

Omlag 13 prosent har ett eller flere forbrukslån.

Skambelagte lån

I undersøkelsen kommer det også fram at det norske folk synes at forbrukslån er mer skambelagt, mens kredittkort innehar en høyere status. Et kredittkort blir sett på som mer fleksibelt og fører med seg flere fordeler, dette til tross for at kredittkort er dyrere og noe mer usikkert enn et forbrukslån.

54 prosent av låntakerne forteller at de skammer seg over kredittkortlån, hele 70 prosent mener forbrukslån er skamfullt.

Derfor kan forbrukslån være smart

Både aviser og internett kan være en verden av motsigelser når det gjelder forbrukslån. På disse plattformene kan man lese om alt fra oppmuntringer til alvorlige advarsler hva angår denne type lån.

Dette kan gjøre en forbruker usikker som fort kan føre til ubesluttsomhet.

Så må det sies at alle lån uten sikkerhet er lån med høy risiko. Da det ikke tas sikkerhet i bolig eller personlige eiendeler, ja så er det ens egen inntekt som står som eneste sikkerhet for lånet.

I noen tilfeller kan imidlertid et forbrukslån være en god finansieringsløsning.

Fordeler med opptak av forbrukslån

Ved å ta opp et forbrukslån kan man få flere fordeler. Her må det imidlertid presiseres at man behøver en trygg økonomi og en stabil livssituasjon gjennom hele nedbetalingstiden.

Dersom dette er tilfellet kan man bruke et forbrukslån til å finansiere det meste. Långiver vil, for det første, ikke kreve å vite hva pengene skal gå til ved opptak av forbrukslån. Det betyr at man får frie tøyler på bruksområde. Det har ingenting å si om dette gjelder oppussing, ferie eller annen generell forbruk.

Man må heller ikke glemme behandlingsprosessen for forbrukslån, denne er rask dersom du søker elektronisk og signerer med BankID. Du kan være sikker på at du får pengene på konto innen få virkedager. Dette er en stor fordel dersom man trenger pengene så raskt som mulig.

Forbrukslån egner seg imidlertid best til refinansiering, og det er her man kan bruke forbrukslånet til å redde inn kredittkortgjelden.

Refinansiere kredittkortgjelden med et forbrukslån

Kredittkortgjeld er noe av den dyreste gjelden man kan pådra seg i Norge. Blant annet er det normalt at effektiv rente på ubetalte beløper kan ligge på rundt 25 prosent.

Det vil si at mye penger renner ut for deg som har gjelden. En felle med kredittkortgjeld er at man kan skyve problemet foran seg i uoverskuelig fremtid. Dette skyldes at kredittkortselskapene kun har krav om et minstebeløp betalt i måneden.

Ved å skyve gjelden foran deg betaler du fort for et lån som blir mindre i sneglefart.

Hvis du i tillegg har utestående gjeld på flere kredittkort kommer du til å betale dobbelt opp med renter og termingebyrer. I disse situasjonene vil det ofte lønne seg å refinansiere med et forbrukslån.

Ved hjelp av lånebeløpet ditt kan du kvitte deg med kredittkortgjelden og heller sitte igjen med et gunstigere lån. Faste månedsavdrag gjør at du blir bundet til å forholde deg til gjelden din fremover, og den effektive renten på et forbrukslån er normalt mye lavere enn på kredittkortgjeld.

Ved å refinansiere betaler du mindre i renteutgifter og kan bli kvitt gjelden raskere.

Flere refinansieringsmuligheter

På lik linje som kredittkortgjeld kan smålån også bli ugunstige lån for låntakere. Renten på et forbrukslån vil uansett alltid avhenge av lånebeløpet. Man kan se på det som at renten ligger høyere, jo lavere lånesummen er.

I følge Lånepenger.no, så er Smålån enkelt sagt et forbrukslån på opp til 70.000 kroner, og låner du under 10 000 kroner, kan renten nå opptil over hundre prosent.

Dette er en god grunn til å kvitte seg med smålån så fremt det er mulig. Sammen med kredittkortgjeld vil flere smålån hos ulike aktører være svært kostbart.

I slike tilfeller kan refinansiering ved hjelp av et forbrukslån være avgjørende for privatøkonomien din. Du vil få en lavere rente dersom du samler lånebeløpene dine i ett enkelt lån. Du får en mer oversiktlig økonomi og renteutgiftene dine blir håndterbare.

Får du muligheten til å spare en del i låneutgifter ved en refinansiering, er det lurt å prioritere de høyeste avdragene. Betalte du 1500 kroner hver måned på alle smålånene dine, og 500 kroner av disse var renter, bør du fortsette å betale det samme månedsbeløpet etter at du har refinansiert. Gjelden din vil forsvinne raskere, noe som er kurant for din privatøkonomi.