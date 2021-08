iPhone 13 rykter: Hva skal Apple lansere i 2021?

Apple iPhone 13 forventet utgivelsesdato 2021

Basert på tidligere lanseringer ser det ut til at Apple Inc.s lanseringsmønster favoriserer september. Det er forventet at Apple sannsynligvis vil annonsere den nye iPhone 13 enten 7. eller 14. september, og modellen kommer i butikker 10 dager senere.





Forventede funksjoner og spesifikasjoner for iPhone 13

Overordnet design for iPhone 13

De nye telefonene forventes enten å beholde samme størrelse som 12 -serien, eller de kan krympe litt og bli litt tykkere. Lekkede design på iPhone -skjermbeskyttere antyder at de kommer med et mindre skjermhakk, og øretelefonhøyttaleren flyttes til rammen.

iPhone 13 brikkesett og operativsystem

Apple Inc. vil trolig introdusere nyere brikkesett for forbedret effektivitet og for å støtte en rekke nye funksjoner. De nye A15 bioniske brikkesettene er avhengige av den samme 5-nanometer fabrikasjonsprosessen som A14 brikkesett. A15 ville tilby forbedret ytelse og kraft, og vil være nesten 75% raskere enn Snapdragon 888 i Galaxy S21. Det er også potensial for Wi-Fi 6E.

Alle telefoner vil ha iOS 15 installert. FaceTime forventes å levere romlig lyd, taleisolasjon, rutenettvisning og portrettmodus. Andre nye funksjoner inkluderer Live Text og Focus-modus, samt SharePlay, som lar deg multitaske med bilde-i-bilde og lytte til musikk, se filmer eller dele skjermen.

iPhone 13 batteri og MagSafe

Til tross for rykter om at Apple droppet Lightning-porten, virker det ganske usannsynlig. Selv om nye Apple-deksler er vert for MagSafe -funksjoner, har det blitt hevdet at dette økosystemet må modnes ytterligere, så du kommer nok til å se ladeporten for nå.

Den nye serien forventes å ha større batterier, og når det gjelder funksjoner for trådløs lading, kan de ha større spoler som gjør sterkere magneter til en nødvendighet, men også mulig for potensiell omvendt trådløs lading, noe som betyr at du enkelt kan lade små enheter, som AirPods, med iPhone.

iPhone 13 -skjerm

Neste generasjons iPhone kan potensielt ha den energieffektive LTPO-skjermteknologien som Apple Watch har. Det er også mulighet for at disse skjermene vil ha Always-On-funksjonen, og denne serien kan også inneholde berøringsfølsomme sider og en Touch ID-skanner under skjermen.

iPhone 13 kamera

Apples treårige avtale med Sony antyder muligheten for en LiDAR-sensorfunksjon på iPhone 13-serien. Sensorskift optisk bildestabilisering er også sannsynlig for denne serien, samt bruk av ultrabredde kameralinser for bedre fotografier. Kameramodulen kan være 0,9 mm større og dekket med safirglass, og et diagonal arrangement av kameraet er sannsynlig.

iPhone-fargevalg

IPhone 13 Pro forventes å komme i sølv, gull og en variant av grå/svart, mens iPhone 13 kan komme i røde, hvite og svarte fargevalg. Det er håp om at Apple kan introdusere en matt svart finish for denne serien.

iPhone 13 Priser

Prisene forventes å være sammenlignbare med den forrige iPhone 12 -serien.

Fremtidige Apple-utgivelser

2021 forventes også å se en ny iPad Mini inspirert av den kant-til-kanten iPad Pro-designen.

Ryktene tyder på at alle iPhone 14-seriens mobiltelefoner vil ha en 120Hz -skjerm.

Den nye iPhone SE 2021 kommer trolig først i 2022.

En Apple Watch 7 kan være under utvikling, som kan komme med firkantede sider og bedre holdbarhet for ekstreme miljøer. Det er også spekulert i at klokken kan spore blodsukkeret.

