Tips til å kjøpe kryptovaluta

Kjøp og salg av kryptovaluta har blitt lettere for norske privatpersoner de siste årene. Fra tidligere måtte man enten kjøpe det direkte fra andre eller overføre beløp for å handle hos børser utenlands.

Den største endringen kom for to år siden da Finanstilsynet åpnet en ny registreringsordning for selskaper som ønsker å selge kryptovaluta. Med bakgrunn i registerordningen åpnet også banker opp for overføring av penger til de norske børsene.

Les mer: Se hva som kreves for kjøp av kryptovaluta i Norge. Les mer om gebyrer, betalingsmetoder, samt kravene til registrering av nye brukere.

Siden den gang har flere selskaper lansert tjenester innad i Norge. Det inkluderer aktører som Miraiex, Bitruption, Kaupang Krypto og NBX (Norwegian Block Exchange). Et par av disse er riktignok kun å regne som vekslingstjenester for kjøp av kryptovaluta, da de ikke tilbyr direkte handel mellom privatpersoner.

I tillegg har andre selskaper gått inn i det norske markedet, med lisenser fra europeiske finansmyndigheter.

Her finner du en kort guide med 5 tips som er verdt å huske på før du investerer.

1. Kryptovaluta er risikabelt

Kryptovaluta er muligens det mest volatile investeringsinstrumentet som finnes. Der råvarer, aksjer, fond etc. typisk kan stige og fall med noen titalls prosent i løpet av ett år, er det ikke uvanlig at kryptovalutaer svinger flere hundre prosent i løpet av noen uker (om ikke dager).

Vær derfor kjent med at du påtar deg høy risiko for tap hvis du investerer i kryptovaluta. Mediene skriver ofte om de som tjener store beløper på investeringene sine, men det er også en bakside av dette, med folk som har tapt store summer. Utvis forsiktighet og invester aldri større kronebeløp enn du har råd til å tape.

2. Styr unna ukjente prosjekter

Nye kryptovalutaer lanseres nærmest daglig, ofte med lovnader om revolusjonerende teknologi”, rask avkastning eller lignende. I realiteten har majoriteten av disse liten (eller ingen) verdi. Med mindre du sitter med dyp kunnskap om kryptovaluta og vet hva du gjør, frarådes det at du setter penger på slike prosjekter.

Historisk har det vært mye svindel innen kryptovaluta, med såkalte “pump and dump” schemes som forsvinner over natten. For å minimere risikoen er det best å investere i kjente prosjekter med en lang forhistorie.

3. Kjøp kryptovaluta hos regulerte selgere

Det finnes flere hundre børser for kjøp og salg av kryptovaluta, og enda flere hvis vi regner med såkalte DEX aktører (desentraliserte børser).

Majoriteten av disse er ikke underlagt noen form for regulering eller oppsyn. Skal du først kjøpe kryptovaluta vil det lønne seg å bruke markedsplasser som er registrert hos Finanstilsynet, og/eller de som har lisens fra andre europeiske stater.

4. Gevinster er skattepliktige

Gevinster fra kjøp og salg av kryptovaluta er skattepliktig, på lik linje med andre kapitalgevinster. Skatteetaten har også utviklet nye verktøy som gjør det enklere å spore opp nordmenn som unndrar seg skatt på denne typen fortjeneste. Oppgi derfor alle skattepliktige beløp på selvangivelsen.

Til samme tid kan du også fradragsføre eventuelle tap på investeringene dine. Husk bare at du må kunne dokumentere dette med utskrifter i etterkant i tilfelle skatteetaten ønsker å etterkontrollere opplysningene.

5. Lagre kryptovalutaen på riktig måte

Mange kryptovalutabørser har gått konkurs eller fått midlene sine stjålet de siste årene. Tilbake sitter investorene med tomme lommer, uten noen form for forsikring.

Den tryggeste løsningen vil alltid være å ta ut kryptovaluta til en lommebok du selv kontrollerer. Deretter bør du lagre kodearket på et trygt sted hvor ingen uvedkommede kan få tak i det. Skriv ned koden på et ark og legg det i en bankboks eller et annet trygt sted.

Norske kryptovalutabørser er ikke forsikret på lik linje med bankene. Skulle en bank gå over ende kan man få tilbake verdier opptil 2 millioner kroner via bankenes sikringsfond, men denne ordningen finnes altså ikke for kryptovalutabørser.