Har du betalingsanmerkning, men trenger lån?

En usikker betaler

En betalingsanmerkning er en forordning som står i kredittopplysningene om deg. Det en betalingsanmerkning signaliserer er at du i bunn og grunn er en usikker tilbakebetaler. En slik anmerkning dukker opp etter ubetalte regninger, inkassoer, forlik også videre.

Som regel skal det litt til før du får en betalingsanmerkning, men det kan være mange grunner til at du har fått en slik forordning. Det kan være snakk om sykdom eller andre uforutsette hendelser som har påvirket økonomien sterkt.

Den største utfordringen med en betalingsanmerkning er at det er vanskelig for deg å få innvilget et lån. De fleste tradisjonelle banker ser bare på anmerkningen og sier «nei». Det kan være mange grunner til at du trenger et lån, og derfor finnes det andre banker, som skiller seg ut fra de tradisjonelle, som er villige til å hjelpe deg. De hjelper deg med å få lån med betalingsanmerkning.

Snakk med en rådgiver

Det finnes flere banker som sier «ja» der andre banker sier «nei». De mer utradisjonelle bankene og långivere ser på dine muligheter og økonomiske situasjon, og hva du kan utrette selv om du har inkasso eller betalingsanmerkning.

Det kan være mange grunner til at du har behov for et ytterligere lån. Kanskje har det skjedd noe du ikke forventet, eller kanskje ønsker du å få en bedre økonomisk hverdag ved å refinansiere. Et godt tips er å snakke med en eller flere rådgivere, og sammen kan dere se på din mulighet for å få lån med inkasso og betalingsanmerkninger.

En økonomisk rådgiver kan også hjelpe deg videre med din økonomiske situasjon, og søknadsprosessen for lån.

Skal du ta opp lån for å kvitte deg med inkasso og betalingsanmerkning?

Inkassogjeld og betalingsanmerkninger kan være veldig tyngende, og i enkelte situasjoner kan det lønne seg å ta opp et lån for å bli kvitt dette. Det er nemlig viktig å bli kvitt inkassogjeld og betalingsanmerkninger. Ikke bare fordi de er tyngende for deg, men også fordi det kan skape utfordringer og hindringer for deg.

Gir problemer når du vil ha mobilavtale

Betalingsanmerkninger signaliserer som sagt at du er en dårlig tilbakebetaler, og dette gir deg som sagt utfordringer hos banker, men også tjenesteleverandører. De aller fleste tjenesteleverandørene kredittsjekker deg, og dette kan skape vanskeligheter med mobiltelefoni, strømselskaper, netthandling også videre.

Namsfogden og tvangssalg

Saker som har ligget lenge hos et inkassoselskap, kan til slutt havne hos namsfogden. Da vil alle dine verdier bli gjennomgått, og en konsekvens av dette er at huset ditt kan bli begjært tvangssolgt. At hjemmet ditt kan bli begjært tvangssolgt er stressende nok i seg selv, men det betyr også at du risikerer å få en langt dårligere pris for huset ditt enn du ville ha gjort ved et frivillig salg.

Hvis du tar opp lån for å kvitte deg med inkassogjeld og andre ubetalte regninger som ledet til betalingsanmerkninger, så vil dette rette seg opp med engang og du kan få betalingsanmerkningen fjernet.

Få hjelp i tide

Hvis du allerede står i en situasjon hvor tvangssalg av bolig er aktuelt, så kan du få hjelp av banker til å hindre dette. Du kan få lån som gjør at du kan kvitte deg med den mest akutte gjelden, og dette vil kunne forhindre tvangssalg. Det er ikke sikkert at du kan betale boligen din, men det vil kjøpe deg mer tid slik at du kan selge den frivillig og dermed sitte igjen med mer penger.