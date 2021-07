Hva sier egentlig brukerne om den sosiale trading-plattformen Etoro?

Om du har hørt om det eller ei, så er sosial trading en ny, førende måte å investere og handle i finansmarkedene på. Her handler det om å få kollektiv kunnskap, som resulterer i at du kan få god avkastning. Etoro er en av verdens største plattformer når det gjelder sosial trading og det som heter «copy trading». Men hva er det egentlig brukerne sier om denne plattformen? Hvilke fordeler og ulemper er det ved denne tjenesten? Les med her og få et dypere innblikk i etoro erfaringer.

Hva tilbyr etoro?

Denne plattformen tilbyr aksjehandel, copy trading og CDF-handel. Selskapet holder til på Kypros og har blitt godkjent til å utføre investeringstjenester. Det er derfor en trygg plattform. Millioner av brukere fra hele verden bruker etoro. Dersom du for eksempel ønsker å investere i aksjer, kan dette være plattformen for deg. Denne plattformen skiller seg ut fra andre meglere på nettet ved at du selv kan velge “gearnivå”. Fordelene med dette er at en mindre erfaren trader kan lære om “gearing”, dette uten at beløpene blir for store og at man risikerer å tape mange penger.

Fordeler og ulemper

Fordeler ved å velge denne plattformen, er blant annet at den har et oversiktlig og brukervennlig design. Dette gjør det lettere for deg å danne overblikk på siden. En annen fordel er at hvis man er mer uerfaren innen trading, da kan man få inspirasjon og kunnskap gjennom de sosiale elementene ved plattformen. Dersom du er en erfaren trader, kan du også få masse utbytte av denne plattformen. En tredje fordel er muligheten man får til selv å velge gearingnivå i hver handel. På den måten passer det sammen med den risikovilligheten du har, og det temperamentet du er i.

Produkttilbudet til etero er ikke det aller største, men plattformen utvides stadig, og for de fleste vil de behovene man har bli oppfylt. Du kan heller ikke åpne en norsk konto, selv om hjemmesiden og handelsplattformen er på norsk. Det som skjer når du har åpnet en virtuell konto er at du så kan utforske plattformen, før ekte penger blir satt på spill. Siden etoro er underlagt ESMA-reglene, vil du ikke kunne tape mer penger enn innestående. Dersom du har en etoro-konto i dollar eller en annen utenlandsk valuta, er det noen ulemper ved dette. For eksempel vil dette gi noen komplikasjoner med hensyn til skatteberegninger. Bli derfor kjent med plattformen før du åpner en konto.