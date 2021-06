Hårtap hos kvinner – slik forhindrer du det

Typiske årsaker til hårtap

Stress



Diett



Hodebunnsforstyrrelser



Bruk av stylingprodukter og / eller hårfarger



Extensions, rettetang, føning, osv.



Graviditet eller fødsel



Overgangsalderen



Hva du kan gjøre hvis du mister hår

Det kan være mange årsaker til hårtap, og her presenterer vi de mest alminnelige. Hvis du mister mye hår og tror du er syk, bør du selvfølgelig gå til legen din.

Velg skånsomme hårpleieprodukter

For å hindre hårtap er det viktig å bruke hårpleieprodukter som sjampo, balsam og spesielt stylingprodukter uten parfyme og hormonforstyrrende stoffer.

Det er en rekke selskap som har utviklet hårpleieserier spesielt for å stimulere hårsekkene og jobbe med irritert hodebunn. Hos HairLust finner du et stort utvalg av nettopp slike produkter.

Ta vare på hodebunnen

All hårvekst starter i hårsekken og en sunn hodebunn er alfa og omega for å gi håret ditt de beste vekstforholdene. Du bør for eksempel ikke bruke hårpleieprodukter med silikon, siden silikon fungerer som en barriere i hodebunnen og hindrer oksygen og næringsstoffer å nå hårrøttene.

Kalk kan også være en årsak til hårtap hos kvinner i Norge. Vi er som regel heldige som har en fantastisk vannkvalitet her i landet, men det er også områder i Norge hvor vannet inneholder veldig mye kalk. Kalket kan sette seg i håret og hodebunnen og tørke det ut, noe som selvfølgelig ikke gir optimale betingelser for hårvekst. Hvis det er mye kalk i vannet der du bor, kan du prøve å skylle nyvasket hodebunn og hår i en eddikoppløsning, som består av 1 del eddik og 1 del vann. La det virke i noen minutter og skyll deretter med rent vann.

Variert kost er viktig

Det er viktig å spise sunt og variert, også når det gjelder håret ditt. Håret, som resten av kroppen, har behov for en riktig kombinasjon av vitaminer og mineraler. Kosttilskudd kan være et hjelpemiddel, men husk at når det gjelder hår, tar det lang tid før du kan se en endring. De gunstige effektene kan først sees etter ca. 3-6 måneder.

Vitamin B er kjent som vitaminet som får hår og negler til å vokse, men du kan også trenge andre vitaminer og mineraler for å få hårveksten til å komme ordentlig i gang.

Gre håret hver dag

Det er sunt for hodebunnen å bli massert. Ved å massere hodebunnen stimulerer du blodsirkulasjonen og sender næring til cellene, og ved å gre håret fordeler du også de naturlige oljene i hodebunnen slik at håret ditt ser sunt og skinnende ut.