Har vi blitt for amerikaniserte?

Det er nå sånn at våre liv i stor grad blir dominert utenlandske kulturer, og det har jo bragt med seg sine fordeler. Vi lever på en helt annen måte på grunn av det, enn om vi hadde isolert oss selv, så det er egentlig like greit.

Men så er jo spørsmålet hvorvidt det noen ganger kan gå litt for langt? Mange synes kanskje ikke det, og på en måte kan de ha rett også. Det kulturelle livet flyter som det gjør, frem og tilbake mellom forskjellige instanser, så det er vanskelig å gjøre noe med det egentlig.

Gir deg mye å velge mellom

Noe av det som folk liker er dog kanskje det at man får en så stor variasjon i valgmulighetene. Shoppingmulighetene blir utvidet ganske dramatisk, og man kan til og med få inspirasjon til å kjøpe noe som man kanskje aldri ellers ville gjort.

For eksempel har du kanskje en partner som du skal kjøpe julegave til, men er litt usikker på hva som er bra å kjøpe. Hva med en julegenser til dame for å gjøre det litt morsommere? Det er en gøy gave, og det trenger jo ikke å være «hovedgaven» som sådan. Bare noe som et fint tillegg.

Julegensere er jo noe vi alle har sett i diverse filmer fra USA, og det er noe som har spredd seg rundt, i hvert fall her i Skandinavia. Det har blitt en del av kulturen rundt juletidene å ha en julegenser på seg, og kulturen er jo noe man vil være en del av, eller hva?

Er det viktig å henge med?

Så får en jo stille seg spørsmålet, er det faktisk noe verdi i å henge med på kulturelle trender som dette? Det kommer jo litt an på hva slags type man er. For visse av oss ville aldri kjøpt noe slikt, eller ville ikke sett verdien av å henge med på slike trender.

For andre er det dog en del av deres liv, og selv om visse kan protestere mot det, så er det jo definitivt noe gøy med det. Det er noe i det at mange mennesker rundt over hele verden liker de samme tingene, og at man på tross av nasjonale forskjeller, og regionale, kulturelle interesser som kanskje ikke har så mye til felles med hverandre.

Da kan det jo bli litt mer enhet i at man kjøper ting som julegensere og lignende. Det er tross alt en grunn til at det er så populært, og at visse butikker er bortimot utsolgt allerede nå. Og det er ikke bare på grunn av de kommer fra USA.

Så kanskje er en julegenser en god ide til jul allikevel?