En finansagent kan være smart

Overveier du å ta opp et lån?

Har du plutselig fått uforutsette utgifter, eller vil du gjerne innrede hjemmet ditt eller kjøpe en ny bil? Hvis svaret er ja, så er du ikke alene, for dette er faktisk noen av de vanligste årsakene til at folk tar opp forbrukslån. Selv om det finnes mange muligheter for å ta opp lån i Norge i dag, så er det fortsatt mange som er usikre på kostnadene.

Spar tid og penger med fintech

Det er ikke lett å skille mellom de ulike tilbudene og aktørene på markedet. Dette er nettopp en av hovedgrunnene til at du bør bruke en finansagent når du tar opp et lån. Hvis du for eksempel benytter deg av Axo Finans, blir søknaden din sendt til flere banker samtidig, og du trenger ikke bruke tid på å sammenligne dem selv. Her er fintech et nøkkelord. Fintech er et samlebegrep for nye, innovative teknologier som påvirker banktjenester, og inkluderer alt fra sparing og betaling til utvikling av nye tjenester, som for eksempel effektive finansagenter som kan samle og hente informasjon fra flere finansinstitusjoner samtidig. Når flere utlånere kjemper om å gi deg det beste tilbudet, vil rentesatsen bli lavere.

Forskjellen mellom den høyeste og den laveste gjennomsnittlige renten øker når en søker mottar flere tilbud. En rente på 18 % er nesten dobbelt så høy som en rente på 10 %, noe som kan ha mye å si når det gjelder den totale kostnaden for lånet. Derfor bør du bruke en finansagent.

Slik kan refinansiering være smart

Refinansiering betyr at all gjeld samles i et nytt lån. Før du overhodet vurderer å flytte alle lån til en ny bank, bør den nye banken selvsagt gi deg et godt tilbud som er bedre enn det du allerede har. På denne måten kan du få lavere renter og eventuelt lengre løpetid ved å refinansiere, og ikke minst en bedre oversikt over din personlige økonomi.

En finansagent presser ned renten

Det er også smart å benytte seg av en finansagent når du vil refinansiere, slik at du også her kan spare mye på rentekostnadene. Dette skyldes de samme årsakene som vi nevnte når det kommer til forbrukslån. Finansagenten sender søknaden din til flere banker samtidig, noe som betyr at du forhåpentligvis ender opp med å få en lavere rente.

Bruk pengene på det du vil i stedet for renter

Ved å bruke en finansagent til forbrukslån og refinansiering, kan du altså spare mye penger. Det er penger som ellers ville gått til renteutgifter, og som du nå kan bruke på akkurat det du vil i stedet for å kaste bort pengene på unødvendige renteutgifter.