Er det på tide å skifte ut madrassen din med en ny?

En madrass har en viss levetid før den må byttes ut. Hvis du ikke erstatter den til rett tid, kan det få store konsekvenser for kvaliteten på søvnen din. Det er derfor viktig at du regelmessig vurderer om det er på tide å skifte madrassen.

Men når er det virkelig behov for en ny madrass?

Når skal jeg ha en ny madrass?

Tommelfingerregelen er at du skal skifte madrass hvert tiende år. Det er flere grunner til dette, først og fremst fordi sengen blir slitt ut med årene. Du ligger vanligvis på samme sted hver natt, noe som setter sine spor med tiden. Når du skal ha en ny madrass er det viktig at du kjøper en madrass i høy kvalitet, slik at du kan få glede av den i minimum ti år til neste gang den skal skiftes ut. Les gjerne forskjellige tester, eller i det minste én test madrasser, slik at du kan se hvilke madrasser som er de beste, og hvilke krav som stilles til en god madrass.

Hvis kroppen din har forandret seg mye – i den ene eller andre retningen – kan du få en betydelig dårligere søvn siden komforten ikke er tilpasset kroppen din.

I tillegg må du huske på at kroppen din skiller ut både væske- og hudceller når du sover, og det hele havner i sengetøyet og madrassen din. Derfor kan du ende opp med å få mye støvmidd i madrassen din, noe vi ikke anbefaler å dele seng med hver natt.

Test deg selv om det er på tide med ny seng

Hvis du ikke husker når du kjøpte sengen din, kan du utføre forskjellige tester for å se om det er på tide å erstatte den gamle med en ny seng.

Sittesten

Sett deg hardt ned i sengen og legg merke til hvor lang tid det tar før sengen faller til ro. Hvis den bruker lang tid på å ligge stille er det på tide å skifte seng.

Se etter fordypninger

Fjern alt sengetøy fra sengen og ta en god kikk på madrassen. Hvis du ser den har fordypninger i midten kan dette gi dårlig støtte til ryggen.

Fjærene i midten bør heller ikke være mykere enn andre steder i madrassen, fordi dette vil gi samme resultat som fordypningen i midten. Du skal heller ikke kunne merke fjærene, da dette er et tegn på at polstringen i madrassen er slitt bort.

Begge skal kunne ligge i ro

Hvis dere er to i samme seng, skal den ene parten nesten ikke kunne merke når den andre snur seg. Hvis madrassen beveger seg mye, så vil det kunne forstyrre nattesøvnen til dere begge.

Våkner du av smerte?

Hvis du ofte opplever at du våkner med smerter i rygg, nakke, korsrygg eller skuldre, er det et tydelig tegn på at sengen din ikke lenger passer for deg. Det er derfor på tide å kjøpe en ny seng som gir deg optimal komfort.