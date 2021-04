Tips til kjøp av bitcoin

De fleste har hørt om bitcoin og vet at noen har blitt rike av å selge og kjøpe det. Men hva er egentlig bitcoin, og hvorfor burde du kjøpe det?

Bitcoin er en kryptovaluta som kun finnes elektronisk. Det vil si at du ikke kan få den som mynter og sedler, men på elektroniske enheter. Du kan kjøpe, selge og bruke bitcoins på nett og det har blitt en populær valuta de siste årene. Her kan du lese hvordan du kan kjøpe bitcoin, og noen gode tips på veien.

Hvor kan du finne bitcoin?

Bitcoin kan kjøpes på plattformer laget for investering av valuta og aksjer. Dette kan være hos nettmeglere som eToro. Før du velger en plattform må du undersøke krav og vilkår nøye. Du skal potensielt handle med høye summer, og det er viktig at det er en trygg side som verdsetter høy sikkerhet. Den burde også være brukervennlig, slik at det er lett for deg å orientere deg rundt. Husk også å undersøke om det er gebyrer og minimumsbeløp på siden, dette kan påvirke dine kjøp og pengene du sitter igjen med etterpå.

Kjøp bitcoin sikkert

På noen sider vil du også finne funksjoner som gjør det tryggere og lettere for deg å handle bitcoin. Ettersom valutaen svinger enormt i verdi, mye mer en for eksempel aksjer, er det lurt å finne en side som tilbyr «Stop- loss» og «Take- profit». Førstnevnte sørger for at du ikke taper for mye penger. Den kan stilles inn slik at dine bitcoins blir solgt umiddelbart når verdien synker til et visst nivå. «Take- profit» vil motsatt selge de når verdien stiger med en viss prosent. Dette er en sikkerhet for deg som kjøper og selger bitcoins.

Hvordan betaler du?

Når du har funnet en god handlesplattform, må du opprette en bruker og legge inn minimumsbeløpet. Deretter kan du lese om bitcoins og velge hvor mange du vil kjøpe. Du kan velge forskjellige betalingsmetoder når du handler bitcoins, det er mest vanlig å bruke PayPal eller Visa. Dette passer best om du skal betale mindre beløp av gangen. Skal du derimot betale mer signifikante beløp, anbefales det å bruke direkte bankoverførsel.

Når du så har kjøpt og betalt bitcoins, er det en rekke ting du kan bruke det til. Ettersom det har vokst i popularitet, er det flere som aksepterer betalingsmåten. Det vanligste er å kjøpe og holde valutaen. Det vil si at du venter til verdien stiger, dette kan ta uker, måneder eller år. Selv om dette er en løsning som kan ta lang tid, vil du kunne tjene store summer. Ønsker du pengene omgjort til «vanlige» penger, kan du gjøre dette hos en bank.