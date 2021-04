Nordmenn er i for lite aktivitet- dette kan være en løsning

Det at nordmenn er i mye aktivitet er kanskje en myte, og kan ende opp med å bli et stort problem for mange. Det anbefales at voksne er i bevegelse minimum to og en halv time i uka, mens barn skal være i aktivitet i minst en time om dagen.

Det har blitt utarbeidet planer for å gjøre det mer attraktivt å bevege seg. Til tross for slike tiltak er det mange som sliter med motivasjon til bevegelse og å holde styr på akkurat hvor mye man beveger seg.

Barn og voksne i aktivitet

Barn elsker å være i aktivitet. For den yngre banden forbindes dette nemlig med morsom lek i gymtimen og skolegården, eller tid med venner på fritidsaktiviteter. Skolen er tilrettelagt for å holde barna i aktivitet, og for at noe av aktivitetsbehovet skal dekkes her.

For voksne kan situasjonen være annerledes. Mange bruker lange dager på kontoret, for så å komme hjem til en travel kveld med barna. Det er finnes likevel små endringer i hverdagen som kan gjøre de store forskjellene. Har du en hund vil dette være en god grunn for å få daglige turer. Bor du nærme skole eller barnehage kan man sette av litt mer tid på morgningen og gå når man skal levere barna.

Hold motivasjonen oppe

Dersom du sliter med motivasjon til å trene, kan en smartklokke være til stor hjelp. Er du en som er glad i å gå på tur eller løpe, vil klokken telle skritt og vise puls, slik at du enkelt kan holde styr på hvor mye aktivitet du har vært i den dagen. Du kan kjøpe en smartklokke hos Ditur. Dette kan være motivasjonen du trenger, og en hjelp på veien mot å bli et mer sunt og aktivt menneske.