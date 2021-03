Sparetipsene som oppfyller drømmer

Er det noe du går rundt og drømmer om? Noen ganger du tenker at: “Når jeg bare får nok penger, så skal jeg gjøre X, Y og Z?”, da er du absolutt ikke alene. Vi nordmenn går nemlig alle sammen med drømmer om hva vi ville gjort om vi bare hadde penger nok. Men da vi er så heldige å bo i Norge, så må vi jo også si at vi faktisk har gode forutsetninger til å oppnå det vi drømmer om.

Det kan være mange forskjellige ting man går og har lyst til. Det kan være å reise på den helt store drømmeferien, arrangere drømmebryllupet, investere i drømmeboligen eller pusse opp boligen til å bli drømmehjemmet. Med andre ord – vi går og drømmer om å gjøre relativt oppnåelige ting; hvis vi bare er gode nok til å spare. Vi gir deg derfor her våre beste tips til å oppfylle drømmer.

En sunn økonomi

Først og fremst for å kunne spare må man ha et overskudd til å kunne spare. Et alternativ er også å ta opp et forbrukslån, og heller betale ned på det senere. På den måten får du raskt tilgang til pengene for å oppnå drømmene, og heller betale ned på det – enn å spare opp til det. Uansett hvilken vei du velger å “spare” eller få råd til drømmen din, så handler det om å få rom i økonomien din til å kunne gjøre det du vil.

En god ide er å lage et budsjett og få oversikt over hva du bruker penger på. Er det noe du kan kutte ned på? Er det noen strømmetjenester du ikke bruker, eller kanskje det finnes billigere mobilabonnementer der ute. Alle monner drar, så utforsk hvor du kan spare litt.

Langsiktige drømmer

Kanskje du ikke drømmer om noe spesifikt her og nå, men heller vi spare til tryggheten i fremtiden. Da kan det være en god ide å putte sparepengene dine i investeringer. Eiendom er jo i Norge tradisjonelt en sikker investering hvis du har midlene til det. Hvis du heller vil investere lavere summer kan du med fordel vurdere å spare i fond. Her vil du over tid i de aller fleste tilfeller kunne få en fortjeneste. Men husk at dette ikke er kortvarig sparing, og er heller noe med et langtidsperspektiv på flere år.

Uansett hvordan du ønsker å oppnå drømmene dine, så er det gode muligheter for det hvis du tar noen kloke valg om hvordan du skal forvalte pengene dine – på sikt vil du så kunne få friheten til å gjøre det du vil.