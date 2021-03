Slik fungerer finansiering på nettet

Hvordan fungerer en lånesøknad online?

Det er forholdsvis ukomplisert med lån på nettet, og det skyldes at det meste foregår nesten helt automatisk. Det er derfor du skal skrive under lånesøknaden med BankID, så man kan være helt sikker på låntakers identitet. Når du har funnet et eller flere lån du gjerne vil søke på, så skal du bare fylle ut lånesøknaden med den informasjonen de ber om, så sender du den inn. Når du har gjort det, skal du som regel gjennom det man kaller en kredittsjekk.

Kredittsjekk

Når du skal låne penger på nettet skal du gjennom en kredittsjekk. Det er rett og slett for å sjekke om du har råd til å låne det beløpet du søker om, og om du kan betjene lånet. Hvis du ikke ønsker å gå gjennom en kredittsjekk, kan du se lån uten kredittsjekk. Kredittsjekken er der for å undersøke din kredittverdighet før du eventuelt får innvilget lån.

Finn et lån som passer for deg

Det første man skal tenke på når man skal finne finansiering på nettet, er at det ikke bare er å finne et lån, man skal finne et lån som passer. Det er nemlig mange forskjellige lån og typer lån å velge mellom, og det er ikke alltid så lett å vite hva som er hva. Det er heldigvis mulig å sammenligne flere lån så man får det beste utgangspunktet for å velge det lånet som passer best for deg og din situasjon.

Hvis du for eksempel har flere lån og gjeldsposter som har hopet seg opp, kan du for eksempel få et samlelån eller det man kaller refinansiering. Det vil si at man samler alle de små gjeldspostene og lånene i et større lån, så man bare har èn låneregning å forholde seg til i måneden. Det er også mange som synes det er stressende å skulle forholde seg til flere regninger og uforutsigbare kostnader, og derfor kan et samlelån være en god løsning hvis du vil få tilbake oversikten over økonomien din.

Hvis du trenger et mindre lån, så kan sms-lån og andre små lån være løsningen. Det er viktig at du sammenligner nøye og ser på låneeksemplene, så du vet hva lånet reelt sett kommer til å koste.

Sett deg godt inn i vilkår

Når man skal låne penger på nettet, så er det alltid noen vilkår du skal oppfylle for eventuelt å bli godkjent for et lån. De skal du undersøke nøye før du søker om lån, så du er sikker på at du oppfyller kriteriene. Det er alltid en aldersgrense man skal oppfylle, den er som regel høyere enn myndighetsalder 18 år, og som regel mellom 20-25 år. Man skal være bosatt i Norge for å få lov til å låne penger, og alt etter hvor stort beløp du ønsker å låne, skal du ha en viss inntekt for å få innvilget lånet.