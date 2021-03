Fullfør videregående skole på best mulig måte

De tre årene på videregående skole er noe vi husker for resten av livet. Det er noen år i livet hvor man har aller mest fokus på vennene sine og de man er glad i, det er noen år hvor hundrevis av minner blir skapt og i tre år går man og gleder seg til russetid og alle andre morsomme ting som skjer.

Dessverre er det sånn at midt oppi alt sammen, så er det også en del skolearbeid. Det er lekser, prøver, innleveringer, presentasjoner og eksamener, og midt i alt det sosiale og morsomme, så er det også viktig å holde fokus på skolearbeidet. Noen ganger kan dette være litt vanskelig – og hvem har vel ikke kommet “litt” uforberedt til en prøve? I denne artikkelen gir vi deg noen gode tips til hvordan du kan gjøre det best mulig på skolen – mens det sosiale og de gode minnene fortsatt beholdes. Sider som for eksempel inspio.no er laget for at elever på videregående skole kan få notater, hjelp, se tidligere eksamensoppgaver etc. for inspirasjon.

Få hjelp til forberedelsene

En god ide er å samarbeide med venner om å forberede seg, da vil man kombinere noe sosialt med å forberede seg i tillegg. Dette er dessverre ikke alltid mulig, og da finnes det heldigvis andre ting man kan gjøre for å få hjelp.

Ikke utsett ting

Vi har vel alle vært der at man har en tendens til å utsette litt, helt til man til slutt sitter der rett før og ender opp med å måtte ofre alt for å rekke det man skal. Prøv heller å gjøre ting underveis. Det er bedre å gjøre litt hver dag, og samtidig ha tid til andre ting, istedenfor å slite seg ut på slutten av hver frist. Ved å være til stede i skoletimene, gjøre leksene som man skal og følge med – vil man automatisk være bedre rustet når prøver og eksamener kommer, istedenfor at man ofte må til med noen skikkelige skippertak.

Finn en balanse

Det er viktig å ikke glemme at de tre årene på videregående også skal være hyggelig. Man skal sitte igjen med gode minner og mye moro – ikke en følelse av at man bare har fokusert på skolen. Man kommer også mye lengre hvis man klarer å finne den balansen. Hvis man er god til å ta pauser, koble av for andre ting, vil man også kunne fokusere bedre når man først jobber med skolearbeidet, og på den måten oppnå en fin balanse.