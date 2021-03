- Velkommen til fest!

I løpet av fem år, siden åpningen av den nye Nordby Supermarket har butikken hatt 13 millioner besøkende og omsatt for fem milliarder svenske kroner. - Det er det verdt å feire, sier en jublende butikksjef Heidi Fouganthin.

Hun kan se tilbake på en eventyrlig reise siden butikken åpnet i nye lokaler på 6.500 kvadratmeters salgsflate i november 2012.

Etter å «ha luktet på» den magiske grensen på en milliard kroner i omsetning i flere år, så sprengte butikken milliardgrensen i fjor, med god margin. Nordby Supermarket er Nordens største matbutikk målt i omsetning. Det ser ut til at nye rekorder er innen rekkevidde også i 2017.

- Jeg hadde ikke drømt om slike tall da vi åpnet for fem år siden. Men vi har hele tiden utviklet oss etter hva kundene har etterspurt. Fornøyde kunder kommer tilbake igjen, og de snakker positivt om oss, slik at kundemassen har økt jevnlig, sier hun.

Nå inviterer hun deg til jubileumsfest fra 13 til 26. november, med ekstra gode tilbud på allerede prisgunstige varer.

Kvalitet til gode priser

Heidi har jobbet i grensehandelen på Svinesund siden 1975, og har fulgt både veksten i området og norske handlevaner på nært hold.

- Tidligere var det små butikker med begrenset sortiment, og kundene ønsket seg billige varer. Med tiden har dette endret seg gradvis. Nå handler det om one-stop- shopping, og at kundene vil ha alt på ett sted til gode priser. Det har vi tatt konsekvensen av, med et bredt utvalg av kvalitetsprodukter og med sterkt fokus på barnefamilier.

Med visshet om at sluttsummen er mye lavere enn i Norge, er det stadig flere som tar den ukentlige storhandelen hos Nordby Supermarket. Men et stort utvalg og gunstige priser er ikke nok, presiserer hun. - I tillegg handler det om å gi kundene en god handleopplevelse. Det får Nordby Supermarket gjennom å gjøre butikken innbydende og yte god kundeservice. Også eget parkeringshus over butikken, bidrar til å gjøre handleturen både effektiv, lønnsom og bekvem.

Takker de ansatte

Butikksjefen trekker fram de 160 ansatte som en vesentlig årsak til suksessen. De jobber bevisst for yte service, er tilgjengelig og bistår gjerne kundene med praktisk hjelp. I tillegg står de på både tidlig og sent, forteller hun. - At mange av dem har jobbet med grensehandel over lang tid, bidrar til at de har dette i ryggmargen. Men samtidig kan vi ikke være fornøyd med det vi har gjort. Vi må hele tiden være ”på” og tenke framover for å holde posisjonen.

Hvordan ser det ut om fem nye år?

- Det er vanskelig å si. Men om noen hadde spurt meg om framtiden da jeg jobbet på det gamle Svinesundsområdet, hadde jeg ikke drømt om at det skulle vokse så mye. Det er ingen grunn til å tro at den veksten stopper, resonnerer hun. Nå gleder butikksjefen seg stort til å pynte butikken til fest, og lover priser det er lett å la seg beruse av!

7 PÅ SHOPPING: Hvorfor handler du på Nordby Supermarket?

Helle Kristoffersen, Anne Marit Aasen og Aslaug Gjursland, alle fra Asker:

- En fantastisk fin og delikat butikk. Det som slo oss med en gang vi kom inn, er hvor rent og pent det er her, og at atmosfæren er svært god. Det er en av de første gangene vi er her, og bruker litt tid på å bli kjent i hyllene i en så stor butikk. Men at det er god plass, gjør butikken oversiktelig og enkel å orientere seg i. Vi kommer gjerne tilbake!

Pernilla Larsen og Marlene Lie, Fredrikstad:

- To ganger hver måned tar vi den korte kjøreturen fra Fredrikstad. Vi skriver liste og er bevisste på hva vi handler, og sørger for at vi har det meste av matvarer til neste handletur. Med så stort utvalg, og i tillegg mye rimeligere varer enn i Norge, er det blitt en selvfølge at vi handler her.

Marianne og Carina Vik, Sandefjord:

- Vi er her fast en gang i måneden for å foreta storhandel. I tillegg til rimelig mat, får vi oss en koselig båttur på kjøpet. Vi er prisbevisste, og planlegger alltid hva vi skal handle. Men det blir gjerne noe ekstra når vi først er her. Utvalget er ekstremt stort, og butikken alltid ren og innbydende.