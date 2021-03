Send pakker billig og enkelt

Som privatperson kan det noen ganger være vanskelig å finne ut hvordan man får sendt en pakke. Det kan kanskje virke litt rart, siden vi er så utrolig gode til å motta dem.

Årsaken til at mange privatpersoner ikke helt har oversikten over hvordan man enklest sender pakker, er nok som oftest knyttet til det faktum at vi gjør det så sjelden. Det er nok de færreste som sender pakker mer enn bare noen få ganger om året, og sannsynligvis sjeldnere enn det. Det kan derfor skje utrolig mye på markedet mellom hver gang man setter seg inn i hvordan man sender pakker. Derfor er det viktig at du alltid undersøker dine alternativ før du bestemmer deg for UPS, DHL, FedEx, Bring, Posten eller en annen aktør. Man kan ofte spare mye penger ved å kjøpe emballasje andre steder, og køen kan unngås ved å kjøpe en pakkeetikett på nettet.

Slik sender du pakker billigst og enklest som privatperson

Den enkleste måten er å gå på nettet og sammenligne leverandørprisene, og det er helt klart slik du sender pakker billigst og enklest. På slike nettsteder vil du ofte kunne kjøpe etiketter direkte, der det heller ikke er utenkelig at du kan få rabatt. Det eneste du behøver å gjøre på slike sammenligningstjenester er å først velge hvilken type forsendelse du har, for eksempel en pakke eller et brev. Du kan også sende paller og containere, men dette er sjeldent aktuelt for privatpersoner. Deretter sammenligner nettsiden forskjellige tilbud på en oversiktlig og enkel måte, slik at du deretter lett kan velge det beste tilbudet for deg.

Send en pakke som bedrift

Som bedrift skal du forholde deg til flere interessante faktorer på sammenligningstjenesten. Her skal du ofte ta større hensyn til mottakeren, og hva mottakeren mener er en akseptabel tjeneste. Det kan være i form av leveringstid og leveringsmetode, men også i form av prisen på frakt. Hvis segmentet ditt er spesielt krevende, blir du ofte nødt til å betale mer for frakten siden det kan være behov for spesielle løsninger. Flere eksperter peker på flere undersøkelser og analyser der det ser ut til at gratis frakt og rask levering er noen av de viktigste punktene for forbrukerne når de handler på nettet. Dette stiller større krav til deg som selger, siden du ofte må dekke kostnadene for frakten selv – og vanligvis ikke kan betale for en billigere levering som tar flere dager, og kanskje opptil en uke.

Derfor er det viktig at du sørger for å forhandle en så god pris som mulig når du har behov for å sende pakker. Dette kan oppnås ved å følge opp prisene kontinuerlig, og sørge for å sammenligne forskjellige leverandører på markedet – og i mange tilfeller også ved å kjøpe større partier med etiketter. Her vil du vanligvis kunne få rabatt ved å legge inn en større ordre.

Sammenligningstjenester er også for bedrifter

Sammenligningstjenester er ikke forbeholdt privatpersoner. For selv om behovene ofte er vidt forskjellige, så er det stort sett de samme selskapene man kan velge mellom. De aller fleste aktørene er representert på slike sammenligningstjenester, noe som gjør at den beste måten å finne den beste og billigste måten å sende pakker på, er ved å benytte seg av en sammenligningstjeneste – også for bedrifter.