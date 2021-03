Nettfarer: Dette må du passe deg for på nettet

Den som en gang sa at internett bare kom til å være her for en periode tok grundig feil: Nettet er kommet for å bli, og bruksområdene blir bare større og større. Internett har utviklet seg fra et sted man kunne surfe litt rundt, til å bli et altoppslukende univers der vi holder oss oppdatert, lar oss bli underholdt og der vi holder kontakten med de vi er glad i.

Men dessverre så er det også en rekke farer tilknyttet nettet, og hvis vi ikke passer litt på kan det få store konsekvenser. Det finnes flere aktører på markedet som tilbyr smarte løsninger for å beskytte seg på nett, som du for eksempel kan finne på PrivacySharks. Det finnes nemlig gode programmer for å ivareta personvern og identitet, og det kan være greit å sikre seg noen av de beste løsningene på markedet for dette. I tillegg er det noen ting man selv kan passe på når man bruker det store internettet.

Sjekk alltid avsenderen

De siste årene har phishing, som beskriver de e-postene man kan motta fra tilsynelatende seriøse aktører som banken, Netflix eller noen andre store selskaper man til vanlig stoler på, blitt mer normalt. Dette kan se ut som ekte mailer hvor selskapet ber deg fornye betalingsinformasjonen din eller validere noe personlig informasjon.

Hvis du mottar denne typen mailer er det veldig viktig at du ikke stoler blindt på dette, men at du faktisk sjekker avsenderadressen veldig nøye. Når man sjekker avsenderen, og også gjerne setter musepilen over linkene i mailen vil man ofte se at dette er en useriøs aktør.

Unngå åpne nettverk

Vi har alle vært der hvor vi har vært på en flyplass eller på en kafe - spesielt i utlandet, og gjerne vil sjekke om det finnes et tilhørende nettverk som vi kan koble oss på. Flere og flere offentlige plasser tilbyr offentlige nettverk, og det er jo veldig bra hvis man for eksempel er på ferie og ikke kan bruke eget mobilnett. Men hold deg unna nettverk uten passord - dette kan være svindlere som misbruker informasjonen din.

Falske nettbutikker

Hvis du ser et tilbud på en ukjent nettbutikk som ser for godt ut til å være sant, så er det normalt også det. Det har blitt mer vanlig med falske nettbutikker som tilsynelatende har gode tilbud på kjente merkevarer. Men flere av disse sender deg aldri varene du har betalt for. Et godt tips er derfor alltid å sjekke andres erfaringer, på sider som for eksempel Trustpilot.