Hvordan endre stiluttrykk med få grep

Eliminer det hvite

Kanskje et litt radikalt forslag etter flere tiår med hvit minimalisme, men den enkleste måten å skifte stiluttrykk på hjemme hos deg, er rett og slett å male. Det trenger ikke en gang å være hele stua eller kjøkkenet, en vegg kan gjøre susen. Det er rett og slett fordi vi mennesker blir utrolig påvirket av farge. Derfor kan farge være med til å sette stemningen i et rom og agere med andre farger og teksturer i rommet. Derfor kan en lun fløyelssofa langs en kjølig farget vegg, gi et spennende og nytt uttrykk, som du kanskje ikke hadde tenkt på da alt bare skulle være hvitt uansett.

Det er nemlig farlig med for mange regler når det kommer til interiør. Vi blir ofte veldig opphengt i hva som er riktig, og glemmer å tenke over hva vi trives i. Det er jo faktisk sånn at du skal bo der og derfor er det viktig å føle seg vel. Det gjør man når estetikken er på plass.

Skift ut noen få, fundamentale ting

Det kan også være relevant å skifte ut noe, som du kanskje ikke trodde man kunne skifte ut. Å rive ut det innebygde skapet i gangen som har vært der alltid, kan føles voldsomt befriende og endre hele romstrukturen. Det samme gjelder med dører. Dører og håndtak er faktisk en ganske stor del av hvordan hjemmet blir oppfattet, det er bare sånne ting som vi tenker på ‘er der’ fra før, og derfor ikke kan gjøre noe med.

Det første du ser når du kommer hjem til noen er ytterdøren. Denne er ikke bare praktisk, men den kan også ha mye å si for hvordan hjemmet ditt ser ut. Og spesielt for førsteinntrykket. En ytterdør bør være fin og ha det riktige stiluttrykket fra begge sider. Finn ytterdører fra anerkjente leverandører, og skift ut ytterdøren for å endre stiluttrykket på din bolig. Et godt tips er å male i en overraskelsesfarge på innsiden av døren, det gir en fin liten detalj i en enkel entre.

En annen ting man kan skifte ut for å få et annet stiluttrykk uten å totalrenovere er bordplaten på kjøkkenet. En plate i marmor, mørk sten eller flott tre kan endre hele uttrykket på kjøkkenet ditt. Derfor er dette et godt grep hvis du gjerne vil friske opp, men verken har tid eller råd til heloppussing av kjøkkenet.

Det finnes altså noen enkle grep man kan ta i hjemmet for å endre stiluttrykket uten å skulle overlesse med pynteputer eller pusse opp på nytt. Det hjelper å begynne med en vurdering av hva som egentlig trengs, og se om man kan ta nytte av noen av tipsene her, for et litt annet stiluttrykk.