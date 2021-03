Her åpner landets største dyrebutikk - med egen velværeavdeling for firbeinte.

Klipp og føn, massasje og en runde i svømmebassenget. Det høres ut som reneste spa-opplevelsen, men på Tvedtsenteret er det imidlertid de firbeinte som får full oppmerksomhet. Jack Russell Terrieren Oliver ligger rolig på behandlingsbordet mens rehabiliteringsterapeut og hundemassør Anita Linn Jansen gir ham en stretching for bedre bevegelighet, koordinasjon og balanse.

- Dette blir mer og mer populært i alle de store byene. Basseng og massasje er bra for hunder som trenger konkurransetrening, opptrening etter skade, vektreduksjon eller bare vil variere treningsformen, sier hundetrener og tidligere sprangrytter Jansen.

Terapeuten står klar når landets første storkjede for kjæledyr åpner dørene på Tvedtsenteret i Stavanger 1. juni. Det gjør også flere veterinærer og hundefrisøren igroom. Eier Merethe Nielsen har klippet og frisert de fleste hunderaser i flere år.

- Hundefrisering passer veldig godt inn med de andre tilbudene i PetXL. Dette blir et helhetlig senter for dyreeiere, sier Nielsen, som også har kurs i creative grooming for dem som vil ha en mer vågal vri på pelsen.

Og joda, både fugl og fisk er selvsagt inkludert i dyreverdens nye storsatsing. 1800 kvadratmeter er fylt med utstyr til alt som kan krype og galoppere når PetXL samler landets største utvalg til kjæledyr på ett gulv.

- Andre bransjer har for lengst sett fordelene med stormarked-konsepter. Det er på tide å gi dyreeiere tilsvarende tilbud. Her får du alt du trenger til dyret på ett sted, fra veterinærtjenester til fôr og utstyr, sier gründer Tom Erik Hanssen mens rottweileren Nero logrer mellom milelange rekker med varehyller.

Forandrer dyreverden

Gründeren har fått med seg Mass Løyning, doktor i naturvitenskap og Ole Martin Simonsen, tidligere varehussjef ved Expert Stormarked på Forus, med på laget. 15 ansatte med faglig bakgrunn fra ulike dyremiljøer er klare til åpning. Men det er takket være den svarte rottweileren at en ny norsk storkjede ser dagens lys i oljebyen.

- Da jeg fikk Nero som turkamerat så jeg fort at dyrebutikker drives av flere mindre aktører som ikke kan tilby fordelene ved storhandel, forklarer Hanssen.

Han led samme skjebne som flere titalls tusen oljearbeidende rogalendinger i fjor, og skaffet seg hund da han gikk arbeidsledig. Utvalget til Nero var han imidlertid ikke begeistret over. Dyrebutikkene hadde snevert utvalg og stive priser. Derfor satser han og kollegaene alt på det som skal bli landets største dyrekjede.

- Dette har vært livet vårt det siste året. Det blir stort å åpne dørene. Vi har klokketro på at dyreeiere vil nyte godt av både større utvalg, høyere kvalitet og lavere priser på alt dyreutstyr, slår han fast.

Verdensreise

På Tvedtsenteret er PetXL i godt selskap. Inspirert av landets hurtigst voksende sportkjede, XXL Sport og Villmark, samler de alt av dyreutstyr under ett tak. PetXL kutter mellomleddet og importerer direkte fra utlandet. Gründerne har reist verden rundt i jakten på de beste varene til norske dyrevenner.

- Dette blir et dyresenter på høyde med varehusene vi ser sørover i Europa. Norge ligger langt bak når det gjelder utvalg og priser på dyreutstyr, mener Hanssen, som har besøkt flere av verdens største dyremesser det siste året.

Store internasjonale merker som Bellomania, 4pets og norske Kingsland er et kjapt klikk unna på petxl.no. Sortimentet spenner fra rimelige hverdagsvarer til verdenskjente rytterklær. Mellom dyrefôr og katteleker, finner du også flaggermusbur og startutstyr til hobbybonden.

- Vi er utrolig stolte over alle våre samarbeidspartnere, og har stor bredde i sortimentet. Fra de rimeligste variantene til luksusmerker. Norge ligger på verdenstoppen i dyrehold, og jeg tror mange savner et større spekter til dyrene sine, sier Hanssen.

Feståpning med unike tilbud PetXL åpner storslagent med ponniriding, ansiktsmaling og supertilbud torsdag 1. juni, og fortsetter feiringen hele helgen. Rytterklær fra norske Kingsland har unike rabatter hele åpningshelgen. Hundeeiere kan også få Hundehviskerens favorittbur fra 4pets til gode priser.

- De 30 første som kommer når vi åpner dørene klokka 10.00, stikker av med et gavekort på 300 kroner, forteller Hanssen, som er klar for å klippe snoren etter et års intens planlegging.

Men han stopper ikke her. Når Stavanger-butikken er på plass, står alle de store norske byene på erobringslisten.

- Det er på tide å heve standarden på utvalg, kvalitet og pris til norske kjæledyr. Vi satser alt på dette, sier Tom Erik Hanssen.