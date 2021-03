Derfor er Tripp Trapp stolen formet som en trapp

Spoler vi 45 år tilbake så Tripp Trapp-stolen dagens lys for første gang. Den ble skapt av den norske jazzsaksofonisten og designeren Peter Opsvik, som da var på jakt etter en stol til sin to år gamle sønn. Sønnen hadde vokst ut av sin høye babystol og Opsvik ønsket en stol som lot sønnen sitte naturlig og komfortabelt ved et voksenbord. Men det fantes ikke.

- Det første som slo meg var at dette var synd, men som designer så jeg også på dette som en utfordring, sier Opsvik om historien bak Tripp Trapp.

Opsvik ønsket en stol som var for alle mennesker i alle størrelser samtidig som den passet naturlig rundt bordet. Han skjønte at et justerbart sete og justerbart fotbrett var viktig. Med dette i bakhånd ble Opsvik raskt ferdig med å designe stolen, som ble seende ut som en trapp. Stolens funksjon var nemlig viktigere enn formen. For den norske designeren handlet det først og fremst om ergonomisk riktig sitteposisjon. Og uansett størrelse skulle barna klare å nå ting som lå på bordet foran dem.

Stokkes store suksesstol

Det var den norske møbelprodusenten Stokke som lanserte stolen på midten av 70-tallet. Den vestlandske møbelfabrikken var en av de første møbelprodusentene som ansatte kvinnelige arbeidere, og som i tillegg brukte profesjonelle designere. Men det var ikke før at stolen ble vist i et NRK-program at foreldre fikk nyss om den nye barnestolen. NRK ble nedringt av småbarnsforeldre og barnehager som lurte på hvor de kunne få tak i denne nye barnestolen.

Tripp Trapp ble Stokkes store suksess, og er nå å se i de aller fleste norske hjem. Mye har skjedd sideden ble lansert på 70-tallet. Nye farger, puter har den fått, ekstra ryggstøtte og integrert stropp mellom beina. Og ikke bare skaper den nostalgiske minner hos mor og far, den passer dessuten inn i de fleste hjem med sine nye egenskaper.

10 millioner eksemplarer har blitt solgt verden over og Tripp Trapp er like relevant og nyskapende i dag som den var for over 45 år siden. Babyshop har siden starten jobbet tett med Stokke, og har ofte vært de butikkene som har lansert produktene før alle andre. Nå får du utallige varianter av designklassikeren hos Babyshop!