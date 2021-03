De viktigste forskjellene og likhetene mellom forbrukslån og kredittkort

For de som behøver litt ekstra kapital finnes det mange ulike finansieringsformer å velge mellom. Blant disse er forbrukslån og kredittkort to alternativer. Førstnevnte har hatt en betydelig vekst de seneste årene.

Hvilken finansieringsform det lønner seg å velge avhenger av tidshorisonten for nedbetaling, størrelsen på lånet og ikke minst hva du planlegger å kjøpe. Her undersøker vi de viktigste forskjellene mellom de to låneformene og hvilke punkter du bør være ekstra oppmerksom på.

Lån uten sikkerhet

En viktig likhet mellom de to produktene er mangelen på krav om sikkerhet. Som låntaker betyr det at du slipper å stille pantesikkerhet i fast eiendom via tinglysning for at pengene skal utbetales. Til gjengjeld påtar bankene seg økt risiko for mislighold, som reflekteres i form av et noe høyere rentepåslag. Kredittkort tilbyr samtidig en permanent kredittlinje. Den holdes åpen inntil kortbruker selv avslutter avtalen. Forbrukslån kan riktignok også fornyes, men det plikter at du søker på nytt etter at hele saldoen er nedbetalt.

Tiden avgjør

I grove trekk kan man si at kredittkort lønner seg for kortvarige lån mens forbrukslån egner seg for mer langsiktig nedbetaling. Årsaken er at kredittkort som oftest har et høyere effektivt rentenivå enn forbrukslån der endelig rentesats vil fastsettes i tråd med en individuell kredittvurdering.

Så hvorfor velge kredittkort ved kortvarige betalinger? Jo, fordi kortene leveres med rentefri nedbetalingstid. I prinsippet betyr det at du låner penger kostnadsfritt gitt at hele beløpet tilbakebetales på kort tid. Det står i kontrast til forbrukslån hvor du betaler faste terminbeløp hver måned. Verdt å merke seg er det at du også kan innfri forbrukslån før tiden, uten å måtte betale noen ekstra kostnader.

Resultatet blir at forbrukslån vil koste mer penger hvis du velger en kort nedbetalingstid. Kredittkort vil på sin side medføre høyere rentekostnader dersom du går utover den rentefrie nedbetalingstiden.

Tre viktige fordeler med forbrukslån

Forbrukslån leveres på generell basis med et lavere rentenivå enn kredittkort. Du kan i dag finne lån til forbruk med nominelle renter helt ned mot 7 prosent. En lavere rente på forbrukslån gir deg økt fleksibilitet ved opptak av større lånebeløp.

Med et lån til forbruk drar du også nytte av en utvidet nedbetalingstid, sammenlignet med kredittkort. For øyeblikket er det mulig å nedbetale slike lån uten sikkerhet over en periode på opptil 15 år. Lave renter og lang nedbetalingstid har gjort forbrukslån uten sikkerhet til et populært valg blant de som ønsker å pusse opp hjemmet sitt, finansiere en feriereise eller diverse hobbyer.

Lån til forbruk leveres også med en høyere kredittgrense, hvor 600 000 kroner er markedets maksbeløp. De fleste kort har til gjengjeld en kredittramme som begrenser seg til 150 000 kroner.

Cashback, bonuser og andre fordeler

Kredittkort tilbyr fordeler som ofte knyttes til spesifikke firmaer og tjenester. Et eksempel er de kortene som lar brukeren spare opp bonuspoeng til flyreiser, som gjør det mulig å reise enten kostnadsfritt eller til sterkt rabatterte priser.

Bonuspoeng må heller ikke forveksles med cashback. Sistnevnte er en prosess hvor kortutsteder belønner kortholder med et forhåndsbestemt prosentandel av kostnadene, ofte knyttet til produkter som drivstoff, matvarer og feriereiser.

For eksempel: Har kredittkortet ditt 2 prosent cashback vil prosentsatsen fjernes fra fakturaen din ved månedsslutt. Dette står i kontrast til bonuspoeng, som må "innfris" i forbindelse med kjøp av spesifikke varer og tjenester.

Ekstra beskyttelse ved netthandel

Mange forbrukere velger i tillegg å handle med kredittkort når de kjøper varer på nett. I henhold til norsk lov er det långiver (altså banken) som står økonomisk ansvarlig inntil varen er levert. Det gir kortholder bedre beskyttelse mot svindel og manglende levering. Kredittkjøpsloven (§8) regulerer handel på nett via kreditt og hvilke rettigheter du har som kortholder.

Et eksempel kan være at du handler klær, som av en eller annen årsak ikke dukker opp. Hvis selger ikke refunderer beløpet kan du klage til banken din og be om at pengene tilbakebetales via en såkalt chargeback.

Ulik gebyrstruktur

Kredittkort og forbrukslån leveres med ulike gebyrer. Ved lån til forbruk er det vanligvis krav om at låntaker betaler et etableringsgebyr og termingebyr for vedlikehold.

Etableringsgebyret utgjør som regel et sted mellom 500 og 1 000 kroner, der mye avhenger av hvilken bank du velger. Noen kredittkort krever også gebyrer til slike ting som årsavgift og veksling/kontantuttak.

Å gi noen endelig fasit på dette området er vanskelig, grunnet at bankene opererer med vidt forskjellige summer. Mye avhenger i tillegg av låntakers bruksmønster og selve lånebeløpet.

Sammendrag av forskjellene

I denne tabellen har vi listet opp flere av de viktigste forskjellene mellom lån til forbruk og kredittkort: