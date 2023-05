Boligen vekker oppsikt: – Jeg vekket kona og spurte veldig stille om lov

BERGEN (Dagsavisen): Det er temmelig innlysende at Kai Robert Midthun har en sterk kjærlighet for Liverpool. I huset han og kona Merete har bodd i de siste 21 årene, har fotballaget fått sette sitt preg på noe av interiøret.

– Det er stort sett kona som har innredet huset så fint som det er, men noen fotballting har jeg fått sneket inn, forteller Midthun til Dagsavisen.

– Sa ja i halvsøvne

Og «snike inn» er kanskje den beste betegnelsen på hvordan han fikk overtalt kona til en noe uortodoks detalj.

– For seks år siden skulle vi skifte takstein. Planen var at hele taket skulle være svart, men så fikk jeg lyst til å lage denne Liverpool-logoen. Kona hadde jobbet nattevakt og lå og sov, så jeg vekket henne og spurte veldig stille om lov til å bruke noen røde takstein også. I halvsøvne sa hun at det var greit, flirer Midthun.

Merete og Kai Robert Midthun viser frem trofeer Liverpool har fått. (Privat)

Før hun fikk begrep om hva hun hadde sagt ja til, og kunne ombestemme seg, hadde den gale Liverpool-supporteren fått initialene til sitt elskede fotballag på taket i store, røde bokstaver: L.F.C.

– Hun ble nok tatt på sengen, og synes resultatet ble litt stort og flaut. Men likevel synes hun det er kult. Hun vet hvor gal jeg er når det gjelder Liverpool.

[ Fikk sparken for å omtale seg selv med personlige pronomen ]

Seiersgang

Og nå vet hele Norge det også. For ekteparet skal nemlig selge tomannsboligen på Frekhaug utenfor Bergen, og boligannonsen har fått bein å gå på i sosiale medier.

– Den ble delt i ulike grupper, og på bare fire dager har annonsen fått over 6000 klikk. Det er ganske mye mer enn gjennomsnittet for våre annonser, sier megler Torgeir Glomnes i Eiendomsmegler Vest.

Han har strategien klar til hvordan han skal få solgt huset, også til Liverpool-hatere.

– Å ha en slik logo i taksteinen kan ha både fordeler og ulemper. Men det er enkelt å skifte ut de røde steinene, om man skulle ønske det. Jeg har sett noen kommentere på Facebook at «noe renovering på tak må påregnes».

[ Trygdene økte 1. mai. Se når de blir etterbetalt. ]

Måtte fram med skrapen

Midthun blir ikke fornærmet om noen fjerner bokstavene, sier han. Selv måtte han gå hardt til verks på mye av den andre pynten i huset.

– Etter råd fra megleren måtte jeg fjerne all Liverpool-dekorasjonen i loftstuen. Der hadde jeg plakater, bilder og klistremerker på veggen som jeg måtte skrape vekk, forteller han.

Her i loftstuen dominerte fotballinteressen fullstendig, før megleren måtte gripe inn. (Marianne Storaker/Diakrit)

– Loftet var helt fylt opp med Liverpool-ting. Det var veldig stilig, men ikke passende for en boligannonse, tilføyer Glomnes.

Litt dekor fikk likevel stå igjen. I trappen opp til loftet kan man se Liverpool-mantraet «You’ll never walk alone». Det samme er klistret på veggen rundt en boddør.

Slagordet i trappen fikk stå. (Marianne Storaker/Diakrit)

[ Utgiftene til en vanlig familie har økt med 32.000 kroner ]

«Mancave»

Når ekteparet snart flytter inn i en leilighet, har Midthun planene klare.

– Da skal jeg innrede et av rommene til en egen «mancave» igjen.

Siden han var sju år gammel har han vært innbitt Liverpool-fan, har en egen Facebook-side for klubben, og møtt flere av lagets legender. Noen turer til favorittbyen sammen med kona har det også blitt.

– Hun er fan hun også, bedyrer han.

[ Kommunen gravde opp hagen deres. Forlot den som et krater. ]

[ Piratsjåfør hentet kvinne i bare underbuksen. Nå er han dømt for voldtekt av passasjer ]